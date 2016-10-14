《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月14日

*工商时报：

--面板业中明年仅有群创 有新产能开出，8.6代线已经步入试量产，年底前大量投产，随着新产能照计划开出，可望带动群创明年营收重返成长。

--国安基金最新财报，其持股已全数出清，这波护盘共买进29档股票，获利12亿台币，投资报酬率6.16%；出清后子弹充裕，足因应美国升息等国际情势变化。

*经济日报：

--受到大陆景气放缓、人民币骤贬影响，台资银行大陆分行获利大缩水，根据金管会统计，前七月全体银行大陆分行税前盈余仅剩2.74亿台币，和去年同期25.28亿相比，衰退幅度将近九成。

--年金改革委员会昨日召开第16次会议，聚焦年金请领资格，对于各职业退休制度请领年龄与退休年龄脱钩、请领年龄延后至65岁，并搭配二至五年减额年金（提早领、但打折领）具有高度共识。

--为化解争议，行政院长林全昨表示，电业法将分两阶段修正推动自由化，第一阶段开放绿电可自由买卖；第二阶段再开放所有电业，及推动台电厂网分离。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。