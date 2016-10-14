《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--面板业中明年仅有群创 有新产能开出，8.6代线已经步入试量产，年底前大量投产，随着新产能照计划开出，可望带动群创明年营收重返成长。
--国安基金最新财报，其持股已全数出清，这波护盘共买进29档股票，获利12亿台币，投资报酬率6.16%；出清后子弹充裕，足因应美国升息等国际情势变化。
*经济日报：
--受到大陆景气放缓、人民币骤贬影响，台资银行大陆分行获利大缩水，根据金管会统计，前七月全体银行大陆分行税前盈余仅剩2.74亿台币，和去年同期25.28亿相比，衰退幅度将近九成。
--年金改革委员会昨日召开第16次会议，聚焦年金请领资格，对于各职业退休制度请领年龄与退休年龄脱钩、请领年龄延后至65岁，并搭配二至五年减额年金（提早领、但打折领）具有高度共识。
--为化解争议，行政院长林全昨表示，电业法将分两阶段修正推动自由化，第一阶段开放绿电可自由买卖；第二阶段再开放所有电业，及推动台电厂网分离。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583