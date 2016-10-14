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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 08:34 BJT

《汇市简讯》美元/坡元急升，急切的买家主导盘势

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* 美元兑坡元升势又快又猛，此前一度跌破1.3800

* 稍早新加坡央行决议维持货币政策不变 ，市场置之度外

* 新加坡经济疲弱及美联储升息预期，主导市场人气

* 美元/坡元最新报1.3845-50(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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