中国基金：平安证券拟在深圳打造基金产业园，至2020年引入600家基金

路透上海10月14日 - 中国平安 旗下平安证券周四稍晚宣布，其与深圳罗湖区政府将共同打造深圳红岭基金产业园，力争至2020年底引进备案私募基金管理人600家，发行私募产品2,400只，成为国内私募行业集聚标杆。

据公司新闻稿，此次双方以政府组织优势和平安证券金融服务优势的互利互惠为基础，共同打造基金产业园项目，实现私募证券投资基金、私募股权投资基金、公募基金、海外基金及各类财富管理机构在罗湖聚集发展。旨在将该产业园打造为国内管理资金规模最大、行业影响力最强，人才集聚程度最高的基金产业园区。

平安证券将协调相关资源成立独立平台公司，专项负责深圳红岭基金产业园的运作。同时依托平安证券的策略、投研成果，促使平台公司为园区内入驻企业提供投研策略、交易和风控、产品托管及资金募集、产品发行等专业服务以及商事注册、资质备案、税务办理及行政人事等一系列综合服务。

另外，平安证券还将依托与深圳市金证科技股份有限公司合作，为园区内入驻企业提供运算基础架构、风控交易系统、高频以及基础数据库等系统（数据）服务以及系统维护；依托平安集团金融全产业链，促使平台公司为园区内入驻企业提供全渠道募集资金服务。