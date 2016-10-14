中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.719元附近

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月14日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.719元附近，较上日升值约106点。
上日人民币兑美元即期 收报6.7299元，而中间价则为6.7296元。根据定价机制，今日中间价变动中，有3点下跌反应市场供求影响，另外的109点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.7281元，和外汇交易中心公布的实际值偏差15点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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