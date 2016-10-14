《香港报摘》--信报10月14日

**头版头条**

--内地9月进出口表现双双远逊预期，分析普遍认为，9月外贸欠佳可归咎短期因素，包括二十国集团（G20）峰会在杭州举行、去年基数较高等，同时海外需求仍疲弱。人民币贬值对贸易的刺激效应不断减弱，加上美国年底加息机会升温令美元呈强，也给全球经济带来不确定性，料内地出口未来仍持续下跌。

**其他**

--今日挂牌的IBI Group 录得超额认购逾1,800倍，取代超额1,694倍的易纬 ，成为今年新股超购王第二位。据辉立交易场资料，IBI暗盘收报0.55港元，较招股价0.45港元高22.22%。

--中国光纤 去年8月被沽空机构Emerson Analytics发表报告狙击，指控账目造假，昨日突遭证监会引用证券及期货（在证券市场上市）规则第8（1）条行使权力，勒令停牌。根据该条例，如证监会认为上市公司的招股章程、通告等文件存在虚假、不完整或具误导性资料，有权暂停该公司证券交易。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘