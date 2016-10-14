《香港报摘》--信报10月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--内地9月进出口表现双双远逊预期，分析普遍认为，9月外贸欠佳可归咎短期因素，包括二十国集团（G20）峰会在杭州举行、去年基数较高等，同时海外需求仍疲弱。人民币贬值对贸易的刺激效应不断减弱，加上美国年底加息机会升温令美元呈强，也给全球经济带来不确定性，料内地出口未来仍持续下跌。
**其他**
--今日挂牌的IBI Group 录得超额认购逾1,800倍，取代超额1,694倍的易纬 ，成为今年新股超购王第二位。据辉立交易场资料，IBI暗盘收报0.55港元，较招股价0.45港元高22.22%。
--中国光纤 去年8月被沽空机构Emerson Analytics发表报告狙击，指控账目造假，昨日突遭证监会引用证券及期货（在证券市场上市）规则第8（1）条行使权力，勒令停牌。根据该条例，如证监会认为上市公司的招股章程、通告等文件存在虚假、不完整或具误导性资料，有权暂停该公司证券交易。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583