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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 08:58 BJT

《全球汇市》美元周线有望上涨，投资者等待叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1041  1.1056  -0.14  +1.67  1.0860
    美元/日圆            103.83  103.68  +0.14 -13.69  120.30
    欧元/日圆         114.65  114.61  +0.03 -12.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9866  0.9858  +0.08  -1.52  1.0018
    英镑/美元            1.2220  1.2251  -0.25 -17.09  1.4738
    美元/加元            1.3208  1.3188  +0.15  -4.56  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7342  6.7338  +0.01  +2.53  6.5680
    澳元/美元            0.7570  0.7568  +0.03  +4.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7084  0.7089  -0.07  +3.79  0.6825
    澳元/日圆         78.590  78.470  +0.15 -10.31  87.620
    新西兰元/日圆     73.560  73.550  +0.01 -10.27  81.980
    英镑/日圆         126.89  127.05  -0.13 -28.40  177.22
    澳元/新西兰元     1.0680  1.0662  +0.17  +0.15  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/李爽/张涛；审校 龚芳/陈宗琦/戴素萍/张若琪)

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