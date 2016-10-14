《全球汇市》美元周线有望上涨，投资者等待叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1041 1.1056 -0.14 +1.67 1.0860 美元/日圆 103.83 103.68 +0.14 -13.69 120.30 欧元/日圆 114.65 114.61 +0.03 -12.13 130.47 美元/瑞郎 0.9866 0.9858 +0.08 -1.52 1.0018 英镑/美元 1.2220 1.2251 -0.25 -17.09 1.4738 美元/加元 1.3208 1.3188 +0.15 -4.56 1.3839 美元/离岸人民币 6.7342 6.7338 +0.01 +2.53 6.5680 澳元/美元 0.7570 0.7568 +0.03 +4.05 0.7275 新西兰元/美元 0.7084 0.7089 -0.07 +3.79 0.6825 澳元/日圆 78.590 78.470 +0.15 -10.31 87.620 新西兰元/日圆 73.560 73.550 +0.01 -10.27 81.980 英镑/日圆 126.89 127.05 -0.13 -28.40 177.22 澳元/新西兰元 1.0680 1.0662 +0.17 +0.15 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王兴亚/李爽/张涛；审校 龚芳/陈宗琦/戴素萍/张若琪)