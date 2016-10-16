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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--10月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值         前值
    
    10月17日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                    9月修正值         --        顺差71
             出口                                                  --         -5.9%
             进口                                                  --         -2.3%
     --  澳洲新车销售                                  9月         --         +0.1%
    0430 日本工业生产修正值                            8月         --         +1.5%
             产能利用率指数(较前月)                                --         +0.6%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  8月         --     顺差29.07
               全球贸易收支(亿欧元)                                --     顺差77.95
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    9月终值       +0.4%        +0.1%
                                   (较上年同期)                  +0.4%        +0.4%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                      +0.5%        +0.2%
                               (较上年同期)                      +0.8%        +0.8%
    1230 美国纽约联储制造业指数                       10月        1.00       负1.99
    1315 美国工业生产(较前月)                          9月       +0.2%        -0.4%
             产能利用率                                          75.6%        75.5%
             制造业产出(较前月)                                  +0.1%        -0.4%
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)          第三季   　   持平    　  +0.4%
                                  (较上年同期)                   +0.1%    　  +0.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
    
    10月13日(四)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                9月        持平        -0.1%
                               (较上年同期)                      -3.2%        -3.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   卖超7,377          -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                            买超4,303          -- 
    
    10月14日(五)
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)             9月       +0.7%        +0.3%
                                  (较上年同期)                   +1.9%        +1.6%
             工业生产者价格指数(PPI)(较前月)                     +0.5%          -- 
                                    (较上年同期)                 +0.1%        -0.3%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月        41.9          -- 
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月        37.7          -- 
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月        49.4          -- 
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   9月       +0.3%        +0.1%
                        (较上年同期)                             -0.1%        -0.2%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        8月       -1.5%        +0.2%
                   (较上年同期)                                  +0.2%        +1.5%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         9月终值       -0.2%        -0.2%
                              (较上年同期)                       +0.1%        +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +1.9%        +1.9%
                                   (较上年同期)                  +0.1%        +0.1%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          8月     顺差184      顺差153
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   9月       +0.7%        +0.6%
                                        (较前月)                 +0.3%        +0.2%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)              +1.2%        +1.2%
                                       (较前月)                  +0.2%        +0.1%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)        +1.5%          -- 
                                             (较前月)            +0.3%          -- 
    1230 美国零售销售(较前月)                          9月       +0.6%        +0.6%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.5%        +0.4%
    1400 美国企业库存(较前月)                          8月       +0.2%        +0.2%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             10月初值        87.9         91.9
                             现况指数                            105.5        104.7
                             预期指数                             76.6         82.7
    2000 美国联邦预算(亿美元)                          9月     盈余330      盈余250
    
    10月16日(日)
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               10月        正10          --
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王兴亚)

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