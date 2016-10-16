主要国家经济指标预测--10月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差71 出口 -- -5.9% 进口 -- -2.3% -- 澳洲新车销售 9月 -- +0.1% 0430 日本工业生产修正值 8月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +0.6% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差29.07 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差77.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.5% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国纽约联储制造业指数 10月 1.00 负1.99 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -0.4% 产能利用率 75.6% 75.5% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 持平 +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月13日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 持平 -0.1% (较上年同期) -3.2% -3.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超7,377 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,303 -- 10月14日(五) 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 9月 +0.7% +0.3% (较上年同期) +1.9% +1.6% 工业生产者价格指数(PPI)(较前月) +0.5% -- (较上年同期) +0.1% -0.3% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 41.9 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 37.7 -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 49.4 -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.3% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 -1.5% +0.2% (较上年同期) +0.2% +1.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.9% +1.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 8月 顺差184 顺差153 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.6% (较前月) +0.3% +0.2% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.2% (较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% -- (较前月) +0.3% -- 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 87.9 91.9 现况指数 105.5 104.7 预期指数 76.6 82.7 2000 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余330 盈余250 10月16日(日) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 正10 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王兴亚)