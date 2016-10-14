台湾汇市：台币兑美元盘初终止连七贬，非美货币反弹外商抛美元

路透台北10月14日 - 台币兑美元 周五盘初回弹，终止连七贬。汇银人士表示，非美货币连袂反弹使台币终止连续第七日贬值，外资盘初也抛汇。市场并关切美联储主席叶伦的演说内容。

他们称，韩元兑美元 走高，带动台币走强。外商银盘初略有抛汇但量不大，另一方面进口商则买汇。

〞晚上叶伦要讲话，大家不想乱跑了。〞一位大型商银交易员说。他们也说，台币中期方向无疑要看美国年底是否升息，若是确立升息方向，美元中期走强，若是外资有撤出的迹象，台币走弱的幅度将更明显。

周五美国波士顿联储总裁罗森格伦为该行举行的一场会议致欢迎词与发表开幕演说。GMT时间1730，美联储主席叶伦在会议中发表演说。

本地时间10:40，韩元兑美元 走升报1,131.8，上日收在1,135.9；台股加权指数 则跌0.52%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.692/31.733，上日收在31.715。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.620-31.720

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