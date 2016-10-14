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货币新闻 | 2016年 10月 14日 星期五 09:14 BJT

芝加哥期市：小麦价格持稳，有望创近两个月最大单周涨幅

以下是0042GMT报价： 
       
      合约              价格     变动   涨跌%   两日    30日      RSI
                                                涨跌% 移动均值
    CBOT小麦            415.75    -0.25    -0.06%    +2.09%     402.10    66
    CBOT玉米            349.00    -0.50    -0.14%    +1.01%  336.86      64
    CBOT大豆            954.25    -2.00    -0.21%    +0.00%     959.66    49
    CBOT稻米             10.21    $0.02    -0.20%    -1.78%      $9.83    63
    WTI原油             50.48    $0.04    +0.08%    +0.60%     $46.91    63
    汇率    
    欧元/美元            $1.105     $0.001    -0.10%    +0.35%            
    美元/澳元            0.7571    0.000    +0.04%    +0.15%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽  审校 龚芳)

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