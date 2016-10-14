中国金融：建立互联网金融反补贴制度，完善反不正当竞争制度--央行官员

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月14日 - 中国央行副行长潘功胜表示，建立“反倾销、反补贴”制度，清理“互联网金融从业机构为争夺客户而承诺有悖金融规律的高额回报”这类不正当竞争行为，完善反不正当竞争制度。
人民日报周五刊登其署名文章并称，要注重保护投资者利益，规范关联交易，要立足宏观审慎监管，完善防火墙制度，加强对机构实际控制人和控股大股东的管理；对跨界混业经营的机构，强化对机构间互相持股、高管交叉任职等情况的监管，防止风险交叉传染和“多而不能倒”。
潘功胜表示，针对互联网金融快速迭代的特征，应把牢对其监管的关键环节、集中化运作，实现对互联网金融业务活动的全方位监测，从源头管控互联网金融风险。
加强为互联网金融活动提供交易、支付清算、托管结算等服务的金融基础设施管理，建立统一标准，加强监管统筹，实现对互联网金融风险的全程动态监测和早期预警。
他还表示，完善互联网金融法律法规框架。各类互联网金融活动应按照实质重于形式的原则，适用相应的法律法规和监管要求。在确有空白的领域，抓紧推动法律法规和监管规则建设，引导互联网金融从业机构在法治轨道上健康有序发展。
中国国务院决定对互联网金融进行专项整治，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等，其中P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款。 （完） (发稿 李子木；审校 曾祥进)
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