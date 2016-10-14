《香港报摘》--其他报纸重要消息10月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--乐视在港发展两年，接连以英超及NBA转播权攻城掠地。乐视副总裁及亚太区执行总裁莫翠天表示，购买内容价格不菲，但香港电视机业务每年都保持100%增速，8月在40寸以上电视机市场市占率已经上升至第三，目标明年超越三星和LG，成为香港电视机市场龙头。
**苹果日报**
--肠衣供应商神冠控股 首次推出肠衣以外产品，包括胶原蛋白脆片、胶原蛋白面膜，及孕妇及婴儿营养保健品。集团主席周亚仙表示，年初已经投入2,000-3,000万元人民币作新产品推广，今后会视乎发展前景再加大投资额度。
**东方日报**
--受累汇兑亏损，UNIQLO母公司迅销 截至8月底止全年纯利仅约480.52亿日圆，按年跌约56.32%，虽然符合集团曾三度下调的全年纯利预测450亿日圆目标，但已创上市两年多以来低位。
**星岛日报**
--按揭证券公司昨日起将计划涵盖范围扩展至未补地价资助出售房屋，包括居屋、夹屋及公屋，涉及合资格单位40万个。优化计划启动首天，中银香港 成功抢闸获批首宗未补价资助房屋的安老按揭。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583