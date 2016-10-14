《香港报摘》--其他报纸重要消息10月14日

**明报**

--乐视在港发展两年，接连以英超及NBA转播权攻城掠地。乐视副总裁及亚太区执行总裁莫翠天表示，购买内容价格不菲，但香港电视机业务每年都保持100%增速，8月在40寸以上电视机市场市占率已经上升至第三，目标明年超越三星和LG，成为香港电视机市场龙头。

**苹果日报**

--肠衣供应商神冠控股 首次推出肠衣以外产品，包括胶原蛋白脆片、胶原蛋白面膜，及孕妇及婴儿营养保健品。集团主席周亚仙表示，年初已经投入2,000-3,000万元人民币作新产品推广，今后会视乎发展前景再加大投资额度。

**东方日报**

--受累汇兑亏损，UNIQLO母公司迅销 截至8月底止全年纯利仅约480.52亿日圆，按年跌约56.32%，虽然符合集团曾三度下调的全年纯利预测450亿日圆目标，但已创上市两年多以来低位。

**星岛日报**

--按揭证券公司昨日起将计划涵盖范围扩展至未补地价资助出售房屋，包括居屋、夹屋及公屋，涉及合资格单位40万个。优化计划启动首天，中银香港 成功抢闸获批首宗未补价资助房屋的安老按揭。（完）

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