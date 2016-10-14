日本个股：丰田汽车计划在德州新总部再招1,000余名员工

路透10月13日 - 日本丰田汽车 周四宣布，将为达拉斯郊区正在建设的美国新总部再招聘1,000名员工。

丰田汽车称，新总部位于德克萨斯州普莱诺市的企业总部园区，占地100英亩(40.5公顷)，将于2017年中期启用。总部的员工人数将在4,000人左右，包括本次新招人员在内。

“我们将招进逾1,000名员工，分布在多个职能部门，希望这些员工能够有助于丰田完成使命，为所有的人解决目前和未来面临的交通挑战(mobility challenge)，”丰田北美公司执行长Jim Lentz说。(完)