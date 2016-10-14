金属期市：伦敦期铜徘徊在一个月低位附近，期锌周线料跌逾3%

LME期锌 小涨0.3%，但本周仍可能跌3.4%。LME期铅 周线可能跌3.9%，创2月以来最大单周跌幅。

美国上周初请失业金人数持稳在43年低位，表明就业市场表现依然强劲，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息铺路。

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四在声明中称，美国已要求世界贸易组织(WTO)成立一个解决争端小组，审查中国对11种原材料出口的“不公平限制”。 (完)

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