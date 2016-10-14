港报财经评论：下破争持区，损市场信心--经济日报10月14日

保汽车基建业，对冲房控风险/ 林瑞芬

本周二至周四的3个交易日，港股受压，关键在美息、美滙及人民币走向。港股争持多时，周初升势被遏，淡友处上风，守稳上落区底部的能力似减弱。

按美国联邦公开市场委员会（FOMC）最新公布9月份议息会议纪录显示，联储局采用了＂暂时＂维持目前利率水平的新措辞，被普遍认为是鹰派讯号。不过，委员在一系列问题上的投票存在分歧，今年底前加息的路綫图，仍在猜测阶段。美国将在11月8日举行总统大选，或排除加息的可能性，但据CME Group资料，美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计联储局在12月加息的机会率约为66%。

投资者正视乎美国年底或再加息而作出部署，且看，港股中的高息公用股中电（00002）由月初的80.15元回落至现水平76.5元，累跌4.5%，而电能（00006）更在英镑疲弱的挟击下，由月初的75.6元回落至现水平71.4元，累跌5.6%。

市场对环球央行决策未来货币政策的发展，常保持敏感反应。说到底，就是担心终有一日放松的货币政策会有所收紧，加重借贷成本，影响各方面。事实上，有分析指出，自2008年美国次按风暴后，长期低息造就美股长牛之势，企业得以平成本融资，增派高股息或回购股份，以制造美股长牛走势。

若未来美息一旦逆转向上，企业融资成本增加，难望维持派发高股息或频发回购的话，美股长达近7年的牛市就极大可能会逆转。只是环球央行的货币政策易放难收，环球经济面有多好，大家心里有数。日本央行行长黑田东彦最新表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。环球央行货币政策放松之门未完全关闭，各政策者只能保持极审慎的方法去处理，采＂拖＂字诀。担忧一轮加息后，又在减缓加息幅度疑虑下而重拾信心，市况上下在折返。

技术上，美股目前已逼近短期支持，宜留意着变化，若道指失守18000关，标普500指数失守2120点，不排除跌势加剧，始终美国大选在即，市场人士最不喜欢未知数，失守支持或会令投资者心理受到一定困扰。

港股而言，9月以来，窄幅上落多时，也快到好淡决战之时。按人民币计，中国9月份出口按年下跌5.6%，结束6个月增长势头，预期为升2.5%，前值为升5.9%，出口远逊预期，昨早数据公布后，淡友即时加强狙击。

人民币中间价昨日续下调，中资股难免受压。油价回挫，油股亦拖累大市，中海油（00883）、中石油（00857）及中石化（00386）昨回2.4%至2.7%不等。人滙弱，又有报道指人行已召集5家国有大行及12家股份制银行高管及个贷、资产负债部门总经理，召开商业银行住房信贷会议，传达房地产调控的会议精神。内银股昨日也领跌大市，中行（03988）、建行（00939）、工行（01398）等跌幅介乎1.7%至2.7%。

面对联储局或于12月加息，淡友处于上风，港股近月的上落势头在被向下打破之趋向。技术上，最忌周初久攻不下，恒指始终未能成功突围24000阻力关键，视为败笔。看3个交易日以来淡友反击之势，恒指即插近千点，国指累跌近500点，淡友暂占上风。目前就要看好友的实力，北水流向的决心正受考验，保历加通道底部（现近23100）已略失守，昨低见23006点，显示淡友正加强攻势，如未来一两个交易日未能收复，将确认失守，令好友防綫退守22700水平。国指9500至10000为近月上落争持区，10000关阻力未能于周二有效突破，被淡友强势反击，昨低见9479点，9500支持关键受考验，后市如确认失守，以跌穿长方形量度跌幅计，下望9000点。

内地手起刀落遏低急涨的房价，房地产投资难望大幅增长，对冲房控影响，相信落在维持基建及汽车业的稳定增长上。据中国汽车工业协会最新公布数据显示，今年9月，汽车产销量分别完成253.1万辆和256.4万辆，分别按月增长26.8%和23.5%，按年增长32.8%和26.1%，高于去年同期38.5%和24.1%升幅。汽车股暂算硬净，如吉利汽车（00175）昨升1.2%；长汽（02333）及东风（00489）分别跌1.1%及0.7%，跌幅少于国指。（完）

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