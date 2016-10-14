全球金市：现货金小跌，因股市走坚且美元上涨

亚洲股市周五小幅走高，且美元上扬，全球市场上日受到悲观的中国经济数据打压后，稍事喘息。

市场下一个关注焦点是周五的美国零售销售数据以及美联储主席叶伦的讲话，波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦也将发表演说。

美国上周初请失业金人数持稳在43年低位，表明就业市场表现依然强劲，这可能为美联储12月升息铺路。

费城联邦储备银行总裁哈克周四表示，美联储可能希望等到11月8日美国总统大选后才进行政策调整。

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持仓量增加0.28%至961.57吨。(完)

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