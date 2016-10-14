港报财经评论：央妈收起大水喉，群鳄造淡多理由--信报10月14日

央妈收起大水喉，群鳄造淡多理由/ 习广思

中国9月外贸数据令人失望，加速了港股跌势，人民币近几日的贬值，可能正是反映弱于预期的进出口数据表现。连日跌市，有点山雨欲来的感觉，从图表看的确不太乐观。内地楼市、经济风险，加上欧、美、日放水变收水，很可能会触发环球股市大跌市。

美国联储局周三公布9月议息会议纪录，多名局内委员指美国经济数据正逐步增强，认为当局应短期内加息。但他们大多数上月还是听取了主席耶伦关于暂时按兵不动的主张。

在是次会议中，有多名委员认为需要更长时间，等待更多数据显示劳工市场正在复苏才加息。有部分委员指出，谨慎的加息做法能有助就业市场进一步复苏。不过，有委员认为美国已接近充分就业，如果联储局等待更长时间才加息，通胀可能会过快上升，鸽鹰两派各显主张。

会议纪录未有提到下次的加息时间表，但市场人士普遍预期当局在12月的议息会议才公布加息，因为11月议息后一个星期就是美国总统大选。综合利率期货市场显示，市场估计11月及12月加息机率分别为17.1%及67.6%，分野明显。

耶伦今天将在波士顿储银举办的会议上讲话，届时投资者可直接听到她的阐述。此次演讲主题为＂危机后的宏观经济研究＂，暂时未知耶伦会否评论经济与货币政策前景，但是交易员通常都会从中选取炒作题材，自行演绎。

以上会议纪录公布前后，美元已经尽显强势，欧罗兑美元跌至近1.1算，美滙指数则屡创7个月高位，昨天一度突破98关口。从可见，今次美滙指数是突破了一个长期三角形阻力，美元太强其实并非好事，尤其英镑、欧罗皆在插水。

三大央行之中，美国明显步入加息周期，问题是快还是慢。欧央行在QE还有半年才期满之时，突然透过媒体放风，称正研究逐步减少买债规模，看来也是事必有因。至于日本央行，看来也是法宝尽出，不知如何去延续QE。

三菱日联摩根士丹利证券分析师石井纯表示，随着债券卖家枯竭，日本央行最快一年后便会被迫开始缩减购债刺激计划，石井纯已连续三年成为《日经Veritas》杂志最佳日本债券分析师，其言论有一定参考价值。不过，石井纯说，尽管央行购买国债的数量开始减少，但其持有的国债将达到市场总量的约43%，可供购买的日本国债数量的缺乏，使10年期孳息率一旦上升，投资者便会马上进场。那亦意味日央行得以履行其把10年期孳息率压低，维持在近零水平的承诺。

石井纯称，日央行正在逼近债券购买极限，最终除了减码将别无选择，但是即使到那时候，央行持有的国债规模仍将继续压低孳息率，令他们能够在不引发太大市场波动的情况下缩减刺激计划。

假如美国、日本及欧洲的央行同时＂闩水喉＂，对环球市场的影响可想而知。金融市场从来都是炒预期，当预期新水不再出现，任何可以炒得到的消息都会成为造淡股市的理由。下月美国总统选举、12月意大利公投都是潜在的炒跌理由，一众交易员及大鳄可能早已在做定淡仓食大茶饭。

至于中国风险，也是随时可被摆上枱的造淡理由。中国昨天公布9月出口数据，按年下降5.6%，逆转了8月份增长5.9%的趋势，也差过2.5%的预估增幅；进口则增长2.2%，远低于8月份10.8%的增速，也低于5.5%的预估增长。尽管人民币兑美元过去一年累计下跌了5.5%，但是贸易数据依然如此惨淡，人民币淡友最开心了。

除了数据差，楼市泡沫也是令人忧虑之处，日前瑞银研究报告指出，深圳楼价难以负担的程度已经超越香港，成为全球最难买得起楼的城市。按该行计算，中国一线城市的楼价对居民可支配收入比例，从2015年底的14.7倍，急升到今年10月的18至20倍，正式超越香港。香港无内地咁多地，港元利率远低于人民币，物业质素也相差一截，内地楼市竟然还难以负担过香港，可见情况有多严重。内地一出限购，又是一收即死，内地楼市正急速逆转，看来这次出招不会太快松手，内地楼市下跌风险正急速升温。

楼市一跌，内地金融风险也会逐渐曝光，未来一段时间将有更多数据、大行报告以至专家分析点出风险所在，预料内银股将首当其冲，港股10月难捱矣。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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