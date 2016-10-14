港报社评：中央未忧出口弱，稳经济看楼控--经济日报10月14日

内地上月出口数据逊市场预期，而国务院总理李克强仍对内地经济有信心，反映中央仍有招数、尤其财政政策撑经济。惟仅弱企稳的经济能否企得更稳，端视中央怎走好楼控平衡木。

市场曾料内地上月出口只会按年跌约3%，结果却大跌一成，外界担心此预示经济前景或较预期悲观，但暂时对此毋须过虑。

上月出口表现欠佳或有特殊因素，如去年9月内地出口曾稍回暖，造成统计基数偏高；今年9月中央则为备战人币加入国基组织（IMF）的特别提款权（SDR）篮子，在滙市力托人币，造成人币滙价短暂偏强，或对出口构成不利影响。

事实上，中央对内地经济仍有信心。如李克强曾在本周二透露，第三季经济表现胜预期，他大派定心丸，应基于他最重视的＂克强指数＂，如上月的铁路货运量、发电量等皆现暖意，或反映内地经济下行压力正渐纾减，＂弱企稳＂势头已日益明显。

中央对经济的信心，更可能因手中仍有不少稳经济子弹。虽然中央在货币政策方面应不会再有宽松大动作，甚至可能因去杠杆、去产能等供给则改革，而稍为趋紧。惟在财政政策方面，中央手中仍有不少牌可打。

如产业政策方面，中央正大力加推政府与社会资本合作（PPP）基建项目，以加力提振固定投资；消费方面，中央上月除大减化粧品消费税外，更密锣紧鼓推动个人所得税改革，增加对民众税务宽免，若此改革能尽快攻坚落实，将可减民众税务负担，有能力增加消费。

正因如此，虽然内地经济结构调整难一蹴而就，经济稳中趋缓的＂L形＂走势，很可能会再持续两、三年，惟中央手中仍有政策子弹，有助内地经济在＂弱企稳＂的状态下，捱过调整阵痛。

不过，中央稳经济仍有一大变数，就是对楼控动真格，除促地方限购限贷，金融监管部门更正着手阻截信贷资金涌向楼市，不少城市房产交投随即降温、发展商对投地动工更渐趋审慎，如此恐对固定投资带来负面影响，楼市降温更势令钢铁、水泥、营销等众多关连行业造成冲击，为经济横添重压。

故第四季以至来年经济能否续稳，除看中央会再推多少财政政策补底，更关键是中央如何走好楼控平衡木，为炽热楼市浇冷水之余，亦避免过犹不及挫伤经济，内地＂弱企稳＂才有望愈企愈稳。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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