港报社评：从投资者角度看油债范式转移--信报10月14日

金融市场深秋刮起寒风，港股昨天进一步大跌，恒指收市挫近四百点，险守二万三关口；连同上周五假前交易，港股四天累跌近千点。

市场近期出现了两个＂范式转移＂（paradigm shifts）， 第一个是债息从推升资产价格的＂源头＂，变为拖累金融市场的＂元凶＂；第二个是石油出口国组织于沙地阿拉伯牵头下同意减产，有望为长达两年、主要针对美国页岩油商的割喉战画上句号。在周四的社评中，我们已从政经角度分析过＂息魔打孖来袭＂；今天且站在投资者的立场，一窥债与油＂范式转移＂背后的成因、互动和可能引发的后果。

过去七至八年，央行透过诸般手段，人为地压抑利率和资产波动性，主宰市场起伏的是决策者的一句说话、一个姿态，基本因素已沦为次要。在这种人尽皆见的现实下，建立股票长仓非因企业前景诱人或估值吸引，而是股贵债更贵！投资者不论大户散户，＂寻息＂无不振振有词，昔日只有最保守、最稳健的股民才会感兴趣的板块如公用事业和必需消费品，摇身一变成为资金热捧的债券代替物，许多企业的估值水平早已跟盈利增长严重脱节。

对投资者来说，重要的并非美国加息抑或欧日放水近尾声刺破债市泡沫，而是美国十年期债息一厘半、德国十年息负零点二厘、日本十年息负零点三厘，是否已为发达国家长债孳息＂唛＂了底（债价见了顶）；答案若是肯定的话，对整体资产市场意味着什么？

但凡泡沫，爆破前的一刻必然最璀璨疯狂，香港回归前楼市如此，千禧年前后科网狂潮亦然。明乎此，投资者该注意的不是＂高息＂公用股与＂无息＂科技股何者离历史高位较远，从而肯定或否定债市是否已大难临头；更具指标作用的是，谁在债息跌至以历史眼光看＂荒谬绝伦＂的水平时仍在买，慷慨成全趁超低息大吸＂平钱＂纾缓财困的政府？换一个问法就是，在债市＂物极必反＂有迹可寻下，什么人仍不顾风险接火棒？

最能说明市场上存在这批＂终极儍瓜＂的，莫过于意大利十月初顺利售出总值五十亿欧罗的五十年期国债，息率二厘八五。买家甘愿以低至与几年前意大利三个月债息相若的回报＂锁死＂资金达半世纪，已令许多人莫名其妙；更何况，长达五十年的资产不在欧洲央行买债行列，而意大利年底前将就宪法改革举行公投，建议一旦遭否决，政局动荡势必引发债市波动……不利条件俯拾皆是，精明的机构大户应会选择忍手，拒绝积极参与认购；剩下来的买家，部分估计是必须追踪债券指数的投资者，但更多恐怕是后知后觉追表现的债市迟来者。

就如任何资产泡沫＂追宝尾＂的一群，此辈并非债市长期捧场客，持货能力最弱，一有风吹草动，最先离场的就是他们。令人担心的是，迟来者并不限于抢购意大利五十年期国债的买家，所有以通胀永难抬头、利率长期低企说服自己＂贴钱买债＂（孳息处于负数），或积极于股市寻找债券代替品的投资大众，都可以定性为债市迟来者！

正如前述，油组碍于经济和财政压力，放弃争夺市场占有率，并重返以控制产量支持油价的轨迹，乃金融市场近期出现的第二个＂范式转移＂。随着俄罗斯本周表达了参与减产的意愿，油价在五十美元水平＂打底＂再上，成事可能性愈来愈高。

以美元定价的资产如黄金近日大跌，而美滙指数本身亦显着转强。油组为控制产量开绿灯后，油价相对其他资产表现硬朗，足证市场对产油国落实减产投下信任票。

目前难以确定的是，油价回稳到底将成为股市尤其新兴市场抗衡＂息魔＂的救主，还是加剧通胀忧虑、为债息进一步上升推波助澜的帮凶？这个问题事关重大，投资者＂食粥食饭＂，得看这个变数如何发展了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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