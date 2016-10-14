中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.64

路透北京10月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.08%至94.64；SDR篮子指数微跌至95.86，BIS篮子指数微升至95.33。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.24%，SDR篮子指数跌3.01%，BIS指数跌6.27%。

CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币

价 较上日升贬点

数 人民币 6.7157 139 欧元 7.4229 -121 日圆 6.4788 -267 港元 0.8657 17.4 英镑 8.2188 -152 澳元 5.0832 -51 新西兰元 4.7632 -237 新加坡元 4.8571 9 瑞郎 6.8095 -126 加元 5.084 -188 林吉特 0.6249 22.2 卢布 9.3915 -336 泰铢 5.2551 -401

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.25，较上日微跌0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微跌0.28%；RXY参考离岸人民币指数 报95.27，较上日微跌0.16%；RXY参考在岸人民币指数 报95.11，较上日微跌0.27%。