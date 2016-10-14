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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.64

路透北京10月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.08%至94.64；SDR篮子指数微跌至95.86，BIS篮子指数微升至95.33。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.24%，SDR篮子指数跌3.01%，BIS指数跌6.27%。

CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币

价 较上日升贬点

数 人民币 6.7157 139 欧元 7.4229 -121 日圆 6.4788 -267 港元 0.8657 17.4 英镑 8.2188 -152 澳元 5.0832 -51 新西兰元 4.7632 -237 新加坡元 4.8571 9 瑞郎 6.8095 -126 加元 5.084 -188 林吉特 0.6249 22.2 卢布 9.3915 -336 泰铢 5.2551 -401

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.25，较上日微跌0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，较上日微跌0.28%；RXY参考离岸人民币指数 报95.27，较上日微跌0.16%；RXY参考在岸人民币指数 报95.11，较上日微跌0.27%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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