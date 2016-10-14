港报社评：梁耀忠理性问政，抗争亦有理有节--明报10月14日

立法会开锣首日，乱象纷呈，除了三名议员宣誓未过关，能否履行职责悬而未决外，选举立法会主席，亦令到非建制阵营人仰马翻，一度主持选举主席会议的梁耀忠议员，承受支持者批评，有人更认为他应该辞职。其实，当日梁耀忠主持会议表现很好，他一心一意朝着履行职责、选出主席的目标推进，即使因为原则问题放弃继续主持会议，却未意图破坏主席选举；这是有理有节的抗争，虽然备受民粹围剿，但是一位立法会议员选择理性行事，应予尊重，梁耀忠也应该坚持这样的问政作风。

梁耀忠来自基层，以俗称＂街工＂代表身分晋身议会，连前朝立法局在内，参与立法机关工作已经21年。迄今＂街工＂在立法机关，仍然只有他一人，虽然份属民主派，但是从来都不是主流或居于主导地位。现在立法会议员以搞事为尚，部分议员被逐出会议厅司空见惯，不过在20年前，议员因为发言被逐可是大事，梁耀忠就是首名被逐出会议厅的议员；当时他在辩论发言，以＂臭罂出臭草＂讽刺回归后的行政长官选举不民主及小圈子选举，被时任主席黄宏发以语言粗鄙而驱逐。现在议员在立法会讲这句话，会被讥为小儿科、温吞水，当时却是＂逐出之罪＂；审视今日连在宣誓时讲粗口，却获得不少议员容忍甚至包庇，可见彼一时此一时也，庄严的立法机关低俗之蜕变，可见一斑。

回顾20年前梁耀忠这一幕，是要指出他的问政勇气，可以政坛流行语＂无畏无惧＂来形容，绝非什么有人指他的所谓＂为人软弱、犹豫＂。梁耀忠在选举主席一役的表现，以有理有节言之，或许更加贴切。因为涂谨申竞逐主席职位，梁耀忠按议事规则，以第二资深议员身分主持选举主席的会议；这次选举，本来就呈现暗涌，特别是梁君彦的国籍仍有争议，在建制和非建制对峙下，主持这样的会议吃力不讨好，稍有差池，就会在政途触礁。

从过程而言，看得出梁耀忠为了会议顺利进行，完成选举主席，对一些议事堂失序情况予以容忍。例如他坐的主席台，旁边坐着、背后站着多名非建制议员，他们不肯回到台下座位，梁耀忠以不影响会议进行为由，并未强制恢复秩序。另外，按规定未完成宣誓的议员不能参加会议，梁耀忠在建制议员提出反对下，仍然以主持会议的权力，准许梁颂恒和游蕙祯发言，可见当时他意图推进会议进程，同时显示非建制属性的努力。

主席选举过后，梁耀忠遭到的批评，实际上是怪责他未利用主持会议的机会，＂搞喎＂选举。例如有人批评他未取消梁君彦的参选资格，梁耀忠表示除非违反议事规则，否则根本无权力、又无议程可以这样做，他坚持必须根据议事规则办事。至于放弃继续主持会议，昨日他解释为坚持70名议员都有权投票，秘书处不同意未完成宣誓的3名议员可以投票；由于未能妥协，他决定＂离职＂。整个过程，显示梁耀忠积极履行议员职责，又坚持原则，到关键时刻选择的抗争手法，虽然未吸住眼球，却是反映有理有节的大度。其实，梁耀忠选择做对的事，确切体现作为议员的独立人格，他毋须向民粹屈服，更无所谓鞠躬道歉之理。

从梁耀忠这次经历，审视建制与非建制就各个事务委员会主席、副主席的争议，我们认为：多让非建制阵营中的理性问政议员担任更多委员会的领导职位，看不到有什么问题。＂屁股决定脑袋＂是政治铁律，主席执掌委员会，受议事规则规范，若要有序推进委员会事务，主席须相对保持中立，以促成不同阵营议员之间的有效讨论；今次梁耀忠的短短＂主席＂经历，对此应该体会良多。当今建制与非建制壁垒分明，若权力只由建制阵营掌握，非建制阵营的反弹可以预期，去届立法会经常出现剑拔弩张情况就是一个经验教训，本届不应该重蹈覆辙。当然，一些以捣乱为乐的非建制议员，不宜执掌委员会，因为历来所见是他们不寻求成事，而是千方百计破坏，不应赋予责任。由理性问政的非建制议员执掌事务委员会，除了营造议会较和谐环境，还可以让不同阵营议员尝试处理议会的＂麻烦人物＂，对议会整体生态可以起到积极作用。（完）

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