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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 09:27 BJT

澳洲经济指标总览--10月14日

经济指标                   时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   11月3日
 商品及服务收支(亿澳元)                    8月        逆差20.10   逆差21.21         
     出口(较前月)                                          持平         +3%         
     进口(较前月)                                          持平        持平         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             11月4日
       (较前月)                            8月            +0.4%        持平         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                           10月20日
 就业人口(较前月变动,万人)                 8月            -0.39       +2.62         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +1.15       -4.34         
                                                                             
 失业率                                                    5.6%        5.7%         
 就业参与率                                               64.7%       64.9%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                            10月26日
 总体CPI(较前季)                          第二季          +0.4%       -0.2%         
     (较上年同期)                                         +1.0%       +1.3%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.5%       +0.2%         
     (较上年同期)                                         +1.7%       +1.7%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.4%       +0.1%         
     (较上年同期)                                         +1.3%       +1.4%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                               10月27日
 进口物价(较前季)                         第二季          -1.0%       -3.0%         
 出口物价(较前季)                                         +1.4%       -4.7%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                  
 经常帐收支                               第二季      赤字155.4     赤字208      12月6日
 商品与服务贸易收支                                   逆差79.96   逆差81.14         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            12月7日
     (较前季)                             第二季          +0.5%       +1.0%  
     (较上年同期)                                         +3.3%       +3.1%  
 (完)

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