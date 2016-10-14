台湾债市：五年公债殖利率随美债走扬，10年券盘中创近四个月新高

路透台北10月14日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周五早盘上扬；交易员指出，在美债殖利率早盘在亚洲市场走升带动下，台债殖利率跟着往上推升，盘中最高至0.60%，惟随即吸引买盘进场，促使殖利率升幅略缩减。

他们表示，从昨天两年期105/12期公债 得标利率较预期高，且不足额发行观察，代表在央行9月停止降息后，市场对于利率已有所要求，加上美债殖利率早盘止跌反弹，台债殖利率亦跟着走高；而短线观察重点则在美国FED主席叶伦谈话，期能为12月是否升息提供方向指引。

〞台债还是跟着美债走，这个时候比较少人会偏多操作，只会在上面等着接。〞一大型商银交易员说。

另一大型银行交易员亦称，目前缺乏方向，市场静待叶伦谈话及后续经济数据，短线因美债殖利率呈区间震荡，多空双方均谨慎应付，〞空单不想再往上空，而多单只想在上面等着接。〞

但他说，目前市场资金依旧非常充沛，各大银行均有资金去化压力，逢高将吸引银行买盘进场，〞在这种偏空的氛围下，下去不会有人要追啦，但是上来就会有人接，我们就是挂在0.80%上方等着接啊。〞

周五早盘10年105/11期殖利率盘中最高升至0.800%，创该期券发行以来新高，并创10年券殖利率近四个月盘中高位，此前盘中高位为6月23日的0.8070%。

本地时间10:53，五年券105/13发行前交易殖利率升0.71基点至0.5980%，成交64亿台币。

而10年券105/11 殖利率升2.2基点至0.800%，成交4.5亿台币；台股加权指数 下跌0.68%。

美国指标10年期公债 价格周四升12/32，收益率报1.739%，较周三尾盘跌4个基点，近一周低点。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.58-0.60%；10年期公债105/11殖利率区间在0.77-0.80%。

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