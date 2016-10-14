台湾债市：五年公债殖利率随美债走扬，10年券盘中创近四个月新高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北10月14日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周五早盘上扬；交易员指出，在美债殖利率早盘在亚洲市场走升带动下，台债殖利率跟着往上推升，盘中最高至0.60%，惟随即吸引买盘进场，促使殖利率升幅略缩减。
他们表示，从昨天两年期105/12期公债 得标利率较预期高，且不足额发行观察，代表在央行9月停止降息后，市场对于利率已有所要求，加上美债殖利率早盘止跌反弹，台债殖利率亦跟着走高；而短线观察重点则在美国FED主席叶伦谈话，期能为12月是否升息提供方向指引。
〞台债还是跟着美债走，这个时候比较少人会偏多操作，只会在上面等着接。〞一大型商银交易员说。
另一大型银行交易员亦称，目前缺乏方向，市场静待叶伦谈话及后续经济数据，短线因美债殖利率呈区间震荡，多空双方均谨慎应付，〞空单不想再往上空，而多单只想在上面等着接。〞
但他说，目前市场资金依旧非常充沛，各大银行均有资金去化压力，逢高将吸引银行买盘进场，〞在这种偏空的氛围下，下去不会有人要追啦，但是上来就会有人接，我们就是挂在0.80%上方等着接啊。〞
周五早盘10年105/11期殖利率盘中最高升至0.800%，创该期券发行以来新高，并创10年券殖利率近四个月盘中高位，此前盘中高位为6月23日的0.8070%。
本地时间10:53，五年券105/13发行前交易殖利率升0.71基点至0.5980%，成交64亿台币。
而10年券105/11 殖利率升2.2基点至0.800%，成交4.5亿台币；台股加权指数 下跌0.68%。
美国指标10年期公债 价格周四升12/32，收益率报1.739%，较周三尾盘跌4个基点，近一周低点。
交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.58-0.60%；10年期公债105/11殖利率区间在0.77-0.80%。
最新相关报导链接：
--美国债市：中国经济数据疲弱带动美国公债价格上扬，今日标售需求稳健
--《焦点》美联储可能希望把政策调整推迟到总统选举之后--费城联储总裁
--《综述》美国初请失业金人数持稳在43年低位，进口物价通缩缓解 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583