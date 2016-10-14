新兴汇市：泰铢开盘走坚，因冀望泰国王去世后局势仍可能保持平静

路透新加坡10月14日 - 泰国泰铢周五开盘升值逾1%，泰国王宫于周四发表声明称，国王普密蓬(蒲美蓬) ·阿杜德在医院逝世，享年88岁。他是世界上在位最久的君主。

至0129 GMT，泰铢兑美元 跳涨1.3%至35.10泰铢，开盘报35.12。上日泰铢收盘价为35.55。

一些风险分析师及外交人士表示，国王的去世虽令国内很多人悲痛欲绝，但不大可能对泰国经济产生严重的不利影响。 (完)