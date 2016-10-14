《美国上市公司业绩公布日程表》--10月14日至10月21日

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透10月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年10月14日 12:00 WFC.N Q3 2016 富国银行 2016年10月14日 BMO C.N Q3 2016 花旗集团 2016年10月14日 BMO JPM.N Q3 2016 摩根大通 2016年10月14日 BMO PNC.N Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 2016年10月17日 BMO HAS.OQ Q3 2016 孩之宝(Hasbro) 2016年10月17日 BMO BAC.N Q3 2016 美国银行 2016年10月17日 BMO JBHT.OQ Q3 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2016年10月17日 AMC NFLX.OQ Q3 2016 Netflix Inc 2016年10月17日 AMC UAL.N Q3 2016 United Continental Holdings Inc 2016年10月17日 AMC IBM.N Q3 2016 国际商业机器(IBM)(暂定) 2016年10月18日 NTS PM.N Q3 2016 Philip Morris International Inc 2016年10月18日 BMO GS.N Q3 2016 高盛 2016年10月18日 BMO CMA.N Q3 2016 Comerica Inc 2016年10月18日 BMO GWW.N Q3 2016 W W Grainger Inc 2016年10月18日 BMO SCHW.N Q3 2016 嘉信理财(Charles Schwab)(暂定) 2016年10月18日 BMO OMC.N Q3 2016 Omnicom Group Inc 2016年10月18日 BMO HOG.N Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2016年10月18日 BMO RF.N Q3 2016 Regions Financial Corp 2016年10月18日 BMO JNJ.N Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 2016年10月18日 BMO BLK.N Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 2016年10月18日 BMO KSU.N Q3 2016 Kansas City Southern 2016年10月18日 BMO UNH.N Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 2016年10月18日 AMC LLTC.OQ Q1 2017 Linear Technology Corp 2016年10月18日 AMC YHOO.OQ Q3 2016 雅虎 2016年10月18日 AMC NAVI.OQ Q3 2016 Navient Corp 2016年10月18日 AMC INTC.OQ Q3 2016 英特尔 2016年10月18日 AMC ISRG.OQ Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 2016年10月19日 11:00 DOV.N Q3 2016 Dover Corp 2016年10月19日 BMO USB.N Q3 2016 U.S. Bancorp 2016年10月19日 BMO BBT.N Q3 2016 BB&T Corp 2016年10月19日 BMO HAL.N Q3 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2016年10月19日 BMO GPC.N Q3 2016 Genuine Parts Co 2016年10月19日 BMO STJ.N Q3 2016 St. Jude Medical Inc 2016年10月19日 BMO STX.OQ Q1 2017 希捷(Seagate Technology) 2016年10月19日 BMO ABT.N Q3 2016 雅培制药(Abbott Laboratories) 2016年10月19日 BMO NTRS.OQ Q3 2016 Northern Trust Corp 2016年10月19日 BMO MS.N Q3 2016 摩根士丹利 2016年10月19日 BMO APH.N Q3 2016 Amphenol Corp 2016年10月19日 BMO MTB.N Q3 2016 M&T Bank Corp 2016年10月19日 BMO RAI.N Q3 2016 Reynolds American Inc 2016年10月19日 AMC TSCO.OQ Q3 2016 Tractor Supply Co 2016年10月19日 AMC LRCX.OQ Q1 2017 Lam Research Corp 2016年10月19日 AMC SLG.N Q3 2016 SL Green Realty Corp 2016年10月19日 AMC KMI.N Q3 2016 Kinder Morgan Inc 2016年10月19日 AMC CTXS.OQ Q3 2016 Citrix Systems Inc 2016年10月19日 AMC XLNX.OQ Q2 2017 Xilinx Inc 2016年10月19日 AMC URI.N Q3 2016 United Rentals Inc 2016年10月19日 AMC EBAY.OQ Q3 2016 eBay Inc 2016年10月19日 AMC AXP.N Q3 2016 美国运通(American Express) 2016年10月19日 AMC RHI.N Q3 2016 Robert Half International Inc 2016年10月19日 AMC FTI.N Q3 2016 FMC Technologies Inc 2016年10月19日 20:05 MAT.OQ Q3 2016 Mattel Inc 2016年10月20日 10:00 DHR.N Q3 2016 Danaher Corp 2016年10月20日 10:30 BK.N Q3 2016 纽约梅隆银行 2016年10月20日 NTS AAL.OQ Q3 2016 美国航空(American Airlines) 2016年10月20日 11:00 WBA.OQ Q4 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 2016年10月20日 11:30 VZ.N Q3 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2016年10月20日 12:00 ITW.N Q3 2016 Illinois Tool Works Inc 2016年10月20日 BMO ADS.N Q3 2016 Alliance Data Systems Corp 2016年10月20日 BMO TRV.N Q3 2016 Travelers Companies Inc 2016年10月20日 BMO PHM.N Q3 2016 PulteGroup Inc 2016年10月20日 BMO SNA.N Q3 2016 Snap-On Inc 2016年10月20日 BMO TXT.N Q3 2016 Textron Inc 2016年10月20日 BMO PPG.N Q3 2016 PPG Industries Inc 2016年10月20日 BMO FITB.OQ Q3 2016 Fifth Third Bancorp 2016年10月20日 BMO AEP.N Q3 2016 American Electric Power Company Inc 2016年10月20日 BMO ALK.N Q3 2016 Alaska Air Group Inc 2016年10月20日 BMO DGX.N Q3 2016 Quest Diagnostics Inc 2016年10月20日 BMO UNP.N Q3 2016 Union Pacific Corp 2016年10月20日 BMO PLD.N Q3 2016 Prologis Inc 2016年10月20日 BMO NUE.N Q3 2016 Nucor Corp 2016年10月20日 AMC MSFT.OQ Q1 2017 微软 2016年10月20日 AMC ETFC.OQ Q3 2016 E*TRADE Financial Corp 2016年10月20日 AMC SLB.N Q3 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 2016年10月20日 AMC PYPL.OQ Q3 2016 PayPal Holdings Inc 2016年10月20日 AMC SWN.N Q3 2016 Southwestern Energy Co 2016年10月20日 AMC PBCT.OQ Q3 2016 People's United Financial Inc 2016年10月20日 AMC CCI.N Q3 2016 Crown Castle International Corp 2016年10月20日 20:15 KLAC.OQ Q1 2017 KLA-Tencor Corp 2016年10月21日 10:00 WHR.N Q3 2016 惠而浦(Whirlpool) 2016年10月21日 11:00 CFG.N Q3 2016 Citizens Financial Group Inc 2016年10月21日 11:30 PH.N Q1 2017 Parker-Hannifin Corp 2016年10月21日 BMO MCO.N Q3 2016 穆迪 2016年10月21日 BMO MCD.N Q3 2016 麦当劳 2016年10月21日 BMO GE.N Q3 2016 通用电气(奇异,GE) 2016年10月21日 BMO RCL.N Q3 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 2016年10月21日 BMO STI.N Q3 2016 SunTrust Banks Inc 2016年10月21日 BMO IPG.N Q3 2016 Interpublic Group of Companies Inc 2016年10月21日 BMO SYF.N Q3 2016 Synchrony Financial 2016年10月21日 BMO HON.N Q3 2016 霍尼韦尔(Honeywell) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍