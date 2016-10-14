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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 10:42 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月14日至10月21日

路透10月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 公布日期         公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 2016年10月14日   12:00     WFC.N     Q3 2016 富国银行 
 2016年10月14日   BMO       C.N       Q3 2016 花旗集团
 2016年10月14日   BMO       JPM.N     Q3 2016 摩根大通
 2016年10月14日   BMO       PNC.N     Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 2016年10月17日   BMO       HAS.OQ    Q3 2016 孩之宝(Hasbro) 
 2016年10月17日   BMO       BAC.N     Q3 2016 美国银行  
 2016年10月17日   BMO       JBHT.OQ   Q3 2016 J B Hunt Transport Services Inc  (暂定)
 2016年10月17日   AMC       NFLX.OQ   Q3 2016 Netflix Inc 
 2016年10月17日   AMC       UAL.N     Q3 2016 United Continental Holdings Inc 
 2016年10月17日   AMC       IBM.N     Q3 2016 国际商业机器(IBM)(暂定)
 2016年10月18日   NTS       PM.N      Q3 2016 Philip Morris International Inc 
 2016年10月18日   BMO       GS.N      Q3 2016 高盛
 2016年10月18日   BMO       CMA.N     Q3 2016 Comerica Inc 
 2016年10月18日   BMO       GWW.N     Q3 2016 W W Grainger Inc 
 2016年10月18日   BMO       SCHW.N    Q3 2016 嘉信理财(Charles Schwab)(暂定)
 2016年10月18日   BMO       OMC.N     Q3 2016 Omnicom Group Inc 
 2016年10月18日   BMO       HOG.N     Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 
 2016年10月18日   BMO       RF.N      Q3 2016 Regions Financial Corp 
 2016年10月18日   BMO       JNJ.N     Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 
 2016年10月18日   BMO       BLK.N     Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 
 2016年10月18日   BMO       KSU.N     Q3 2016 Kansas City Southern 
 2016年10月18日   BMO       UNH.N     Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 
 2016年10月18日   AMC       LLTC.OQ   Q1 2017 Linear Technology Corp 
 2016年10月18日   AMC       YHOO.OQ   Q3 2016 雅虎 
 2016年10月18日   AMC       NAVI.OQ   Q3 2016 Navient Corp 
 2016年10月18日   AMC       INTC.OQ   Q3 2016 英特尔 
 2016年10月18日   AMC       ISRG.OQ   Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 
 2016年10月19日   11:00     DOV.N     Q3 2016 Dover Corp 
 2016年10月19日   BMO       USB.N     Q3 2016 U.S. Bancorp 
 2016年10月19日   BMO       BBT.N     Q3 2016 BB&T Corp 
 2016年10月19日   BMO       HAL.N     Q3 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 2016年10月19日   BMO       GPC.N     Q3 2016 Genuine Parts Co 
 2016年10月19日   BMO       STJ.N     Q3 2016 St. Jude Medical Inc 
 2016年10月19日   BMO       STX.OQ    Q1 2017 希捷(Seagate Technology)
 2016年10月19日   BMO       ABT.N     Q3 2016 雅培制药(Abbott Laboratories)
 2016年10月19日   BMO       NTRS.OQ   Q3 2016 Northern Trust Corp 
 2016年10月19日   BMO       MS.N      Q3 2016 摩根士丹利
 2016年10月19日   BMO       APH.N     Q3 2016 Amphenol Corp 
 2016年10月19日   BMO       MTB.N     Q3 2016 M&T Bank Corp 
 2016年10月19日   BMO       RAI.N     Q3 2016 Reynolds American Inc 
 2016年10月19日   AMC       TSCO.OQ   Q3 2016 Tractor Supply Co 
 2016年10月19日   AMC       LRCX.OQ   Q1 2017 Lam Research Corp 
 2016年10月19日   AMC       SLG.N     Q3 2016 SL Green Realty Corp 
 2016年10月19日   AMC       KMI.N     Q3 2016 Kinder Morgan Inc 
 2016年10月19日   AMC       CTXS.OQ   Q3 2016 Citrix Systems Inc 
 2016年10月19日   AMC       XLNX.OQ   Q2 2017 Xilinx Inc 
 2016年10月19日   AMC       URI.N     Q3 2016 United Rentals Inc 
 2016年10月19日   AMC       EBAY.OQ   Q3 2016 eBay Inc 
 2016年10月19日   AMC       AXP.N     Q3 2016 美国运通(American Express)
 2016年10月19日   AMC       RHI.N     Q3 2016 Robert Half International Inc 
 2016年10月19日   AMC       FTI.N     Q3 2016 FMC Technologies Inc 
 2016年10月19日   20:05     MAT.OQ    Q3 2016 Mattel Inc 
 2016年10月20日   10:00     DHR.N     Q3 2016 Danaher Corp 
 2016年10月20日   10:30     BK.N      Q3 2016 纽约梅隆银行
 2016年10月20日   NTS       AAL.OQ    Q3 2016 美国航空(American Airlines) 
 2016年10月20日   11:00     WBA.OQ    Q4 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 
 2016年10月20日   11:30     VZ.N      Q3 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications)
 2016年10月20日   12:00     ITW.N     Q3 2016 Illinois Tool Works Inc 
 2016年10月20日   BMO       ADS.N     Q3 2016 Alliance Data Systems Corp 
 2016年10月20日   BMO       TRV.N     Q3 2016 Travelers Companies Inc 
 2016年10月20日   BMO       PHM.N     Q3 2016 PulteGroup Inc 
 2016年10月20日   BMO       SNA.N     Q3 2016 Snap-On Inc 
 2016年10月20日   BMO       TXT.N     Q3 2016 Textron Inc 
 2016年10月20日   BMO       PPG.N     Q3 2016 PPG Industries Inc 
 2016年10月20日   BMO       FITB.OQ   Q3 2016 Fifth Third Bancorp 
 2016年10月20日   BMO       AEP.N     Q3 2016 American Electric Power Company Inc 
 2016年10月20日   BMO       ALK.N     Q3 2016 Alaska Air Group Inc 
 2016年10月20日   BMO       DGX.N     Q3 2016 Quest Diagnostics Inc 
 2016年10月20日   BMO       UNP.N     Q3 2016 Union Pacific Corp 
 2016年10月20日   BMO       PLD.N     Q3 2016 Prologis Inc 
 2016年10月20日   BMO       NUE.N     Q3 2016 Nucor Corp 
 2016年10月20日   AMC       MSFT.OQ   Q1 2017 微软
 2016年10月20日   AMC       ETFC.OQ   Q3 2016 E*TRADE Financial Corp 
 2016年10月20日   AMC       SLB.N     Q3 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 
 2016年10月20日   AMC       PYPL.OQ   Q3 2016 PayPal Holdings Inc 
 2016年10月20日   AMC       SWN.N     Q3 2016 Southwestern Energy Co 
 2016年10月20日   AMC       PBCT.OQ   Q3 2016 People's United Financial Inc 
 2016年10月20日   AMC       CCI.N     Q3 2016 Crown Castle International Corp 
 2016年10月20日   20:15     KLAC.OQ   Q1 2017 KLA-Tencor Corp 
 2016年10月21日   10:00     WHR.N     Q3 2016 惠而浦(Whirlpool) 
 2016年10月21日   11:00     CFG.N     Q3 2016 Citizens Financial Group Inc 
 2016年10月21日   11:30     PH.N      Q1 2017 Parker-Hannifin Corp 
 2016年10月21日   BMO       MCO.N     Q3 2016 穆迪
 2016年10月21日   BMO       MCD.N     Q3 2016 麦当劳
 2016年10月21日   BMO       GE.N      Q3 2016 通用电气(奇异,GE) 
 2016年10月21日   BMO       RCL.N     Q3 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 
 2016年10月21日   BMO       STI.N     Q3 2016 SunTrust Banks Inc 
 2016年10月21日   BMO       IPG.N     Q3 2016 Interpublic Group of Companies Inc 
 2016年10月21日   BMO       SYF.N     Q3 2016 Synchrony Financial 
 2016年10月21日   BMO       HON.N     Q3 2016 霍尼韦尔(Honeywell) 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 张荻)

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