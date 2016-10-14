日本股市：早盘震荡小涨，受助于迅销业绩预估强劲

“在出现新的催化因素之前，投资者可能关注美国和日本的企业财报，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏说。

一但市场消化了这些业绩的影响，日经指数可能会上涨，并站上17,000点，”高桥和宏补充称，也反映出对美国12月加息的预期。

出口类股疲软，丰田汽车 下滑0.2%，本田汽车 跌0.4%，Panasonic Corp 略跌0.05%。

但富士通 劲扬3.8%，之前日本经济新闻报导，该公司开始接受对旗下Nifty家庭网络业务的首轮竞购。