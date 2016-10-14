日本股市：早盘震荡小涨，受助于迅销业绩预估强劲

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“在出现新的催化因素之前，投资者可能关注美国和日本的企业财报，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏说。
一但市场消化了这些业绩的影响，日经指数可能会上涨，并站上17,000点，”高桥和宏补充称，也反映出对美国12月加息的预期。
出口类股疲软，丰田汽车 下滑0.2%，本田汽车 跌0.4%，Panasonic Corp 略跌0.05%。
但富士通 劲扬3.8%，之前日本经济新闻报导，该公司开始接受对旗下Nifty家庭网络业务的首轮竞购。
东证股价指数 下滑0.1%，JPX-日经400指数 跌0.2%。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583