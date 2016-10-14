新闻稿：中国9月居民消费价格（CPI）同比上涨1.9%--国家统计局

2016年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.9%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.6%；食品价格上涨3.2%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨2.4%。 9月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.7%；食品价格上涨1.7%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.8%，服务价格上涨0.5%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 9月份，食品烟酒价格同比上涨2.7%，影响CPI同比上涨约0.81个百分点。其中，鲜菜价格上涨7.5%，影响CPI上涨约0.18个百分点；鲜果价格上涨6.7%，影响CPI上涨约0.11个百分点；水产品价格上涨6.1%，影响CPI上涨约0.11个百分点；畜肉类价格上涨4.4%，影响CPI上涨约0.21个百分点（猪肉价格上涨5.8%，影响CPI上涨约0.16个百分点）；蛋价格下降4.6%，影响CPI下降约0.03个百分点。 9月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐、居住、衣着、生活用品及服务价格分别上涨4.4%、4.3%、2.0%、1.5%、1.2%、0.3%；交通和通信价格下降0.4%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 9月份，食品烟酒价格环比上涨1.2%，影响CPI环比上涨约0.35个百分点。其中，鲜菜价格上涨10.7%，影响CPI上涨约0.25个百分点；蛋价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨5.2%，影响CPI上涨约0.08个百分点；水产品价格下降0.6%，影响CPI下降约0.01个百分点。 9月份，其他七大类价格环比六涨一平。其中，教育文化和娱乐、衣着、居住、交通和通信、医疗保健、其他用品和服务价格分别上涨1.2%、0.8%、0.3%、0.3%、0.2%、0.2%；生活用品及服务价格持平。（完）