版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 10:17 BJT

《香港重要政经日程》--10月17日-11月3日

================== 今日重要政经消息=================

10月17日（周一）

创建集团 首日挂牌。

东盈控股 首日挂牌。

中国海外宏洋 公布第三季业绩。

14:00 迅销 全年业绩发布会。

================== 近期重要政经消息=================

10月18日（周二）

公布7-9月失业率。

中车时代电气 公布第三季业绩。

中国海外发展 公布第三季业绩。

远东环球 公布第三季业绩。

14:00 莱坊发表中国对外房地产投资报告记者会。

15:00 丰盛控股 股东特别大会。

10月19日（周三）

丽新发展 公布全年业绩。

丰德丽控股 公布全年业绩。

丽丰控股 公布全年业绩。

丽新国际 公布全年业绩。

14:00 沿海绿色家园 股东特别大会。

15:20 匹克体育 股东特别大会。

10月20日（周四）

公布9月份消费物价指数（CPI）。

兴证国际 首日挂牌。

中国铝业 公布第三季业绩。

中国建筑国际 公布第三季业绩。

中电控股 公布第三季业绩。

北京汽车 公布第三季业绩。

粤首环保 公布全年业绩。

09:00 中国石油 在中国举行股东特别大会。

15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

10月21日（周五）

广发证券 公布第三季业绩。

华润水泥控股 公布第三季业绩。

海信科龙 公布第三季业绩。

中国联通 公布第三季业绩。

东方电气 公布第三季业绩。

浙江世宝 公布第三季业绩。

10:00 阳光房地产基金 基金单位持有人周年大会。

10:00 中信国际电讯 股东特别大会。

10:30 波司登 股东特别大会。

14:30 绿城中国 在中国举行股东特别大会。

10月24日（周一）

百丽国际 公布中期业绩。

TCL多媒体 公布第三季业绩。

10:30 中粮包装 股东特别大会。

10月25日（周二）

紫金矿业 公布第三季业绩。

晨鸣纸业 公布第三季业绩。

华能国际电力股份 公布第三季业绩。

紫金矿业 公布第三季业绩。

白云山 公布第三季业绩。

I.T 公布中期季业绩。

丽珠医药 公布第三季业绩。

紫金矿业 公布第三季业绩。

*江西铜业股份 公布第三季业绩。

*长城汽车 公布第三季业绩。

10月26日（周三）

金隅股份 公布第三季业绩。

大连港 公布第三季业绩。

山东墨龙 公布第三季业绩。

天业节水 公布第三季业绩。

*维达国际 公布第三季业绩。

*中远海运港口 公布第三季业绩。

*鞍钢股份 公布第三季业绩。

11:00 合和 股东周年大会。

10月27日（周四）

万科 公布第三季业绩。

中国平安 公布第三季业绩。

江苏宁沪高速公路 公布第三季业绩。

安徽海螺水泥股份 公布第三季业绩。

上海石油化工股份 公布第三季业绩。

四川成渝高速公路 公布第三季业绩。

*大唐发电 公布第三季业绩。

*中信银行 公布第三季业绩。

*马鞍山钢铁股份 公布第三季业绩。

*中兴通讯 公布第三季业绩。

09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。

11:00 酷派集团 股东特别大会。

10月28日（周五）

*华润医药 首日挂牌。

中海发展 公布第三季业绩。

南京熊猫电子股份 公布第三季业绩。

青岛啤酒股份 公布第三季业绩。

比亚迪股份 公布第三季业绩。

比亚迪电子 公布第三季业绩。

中国远洋 公布第三季业绩。

中国太保 公布第三季业绩。

昆明机床 公布第三季业绩。

中国石油股份 公布第三季业绩。

国药控股 公布第三季业绩。

*中国中车 公布第三季业绩。

09:30 信和置业 股东周年大会。

11:00 神州资源 股东特别大会。

14:30 交通银行 在中国举行股东特别大会。

09:30 信和置业 股东周年大会。

10:00 尖沙咀置业 股东周年大会。

10:30 信和酒店 股东周年大会。

*12:00 中华汽车 股东周年大会。

10月31日（周一）

公布9月份M-3货币供应数字。

公布9月份外汇基金资产数字。

09:30 中国信达资产 股东特别大会。

14:00 中国投资基金 股东特别大会。

14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。

11月1日（周二）

10:00 数码通电讯 股东周年大会。

10:00 比亚迪 在中国举行股东特别大会。

11月2日（周三）

港交所 公布第三季业绩。

*10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。

*11月3日（周四）

公布9月份零售销售数字。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐