《路透晚报》--10月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月CPI和PPI同比“双升”缓解通缩疑虑，货币政策料维持稳健

中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑。分析人士指出，而整体通胀虽然回升但仍在温和可控范围，货币政策料继续保持稳健。9月PPI同比上涨0.1%，结束四年半的下跌时代；9月CPI同比升1.9%高于预期。

--《财经洞察》中国力推的PPP面临什么样的困与惑？

为应对经济下行压力，中国正将政府和社会资本合作(PPP)作为稳投资的重要方式并大力推进，而作为PPP主导部门的财政部和发改委针对PPP推进也相继发文。那么这些政府部门热衷力推并看似热火朝天的PPP项目真的会成为中国稳经济的灵丹妙药吗？尤其是在财政部和发改委两个部门各自都在力推，同时又各有重点的情况下，这种人造的PPP热潮面临怎样的困与惑？

--中国经济：推出第三批PPP示范项目516个，拟投资金额1.17万亿元--财政部

中国财政部等多部委最新联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，包括北京市首都地区环线高速公路（通州—大兴段）等516个项目，计划总投资金额11,708亿元人民币。

--中国房地产：调控后部分城市房价不降反涨，虹吸效应向二三线蔓延--新华

新华社周四报导称，一线超大城市因为优质医疗、教育、基础设施资源高度聚集产生的“虹吸效应”圈层正在继续外扩，不仅让长三角、珠三角大城市圈内一二线城市房价快速上涨，京沪周边部分中小城市房价甚至在调控后不降反涨。

--路透专访：需系统性看待中国房价与汇率问题，货币政策料按兵不动--专家

最近“保房价”还是“保汇率”突然成了热议话题。在华融证券首席经济学家伍戈看来，汇率和房价的决定机理不完全相同但也有一定共性，面对高房价和人民币贬值压力，不能简单“头痛医头脚痛医脚”，需要系统性看待和解决。

--《中国数据观测》三季度GDP增速料维持在6.7%，得益于政府投资续增及房地产拉动

路透综合58家机构预测中值结果显示，预计中国三季度GDP增幅与上季持平，仍为6.7%，主因政府继续扩大投资以及中国楼市火爆支撑。但去产能之痛和债务压力仍会在较长时间内影响到中国经济。

--中国数据：1-9月FDI同比增长4.2%，9月单月增长1.2%--商务部

中国商务部周四公布，1-9月中国实际使用外资金额（FDI）6,090.3亿元人民币（折950.9亿美元），同比增长4.2%（未含银行、证券、保险领域数据）；同期全国新设立外商投资企业21,292家，同比增长12.2%。

--中国房地产：北京市新出让四块地块，全部采用“限房价、竞地价”

北京市规划和国土资源管理委员会周四发布公告，挂牌出让该市海淀区、大兴区四块地块，全部试点采用“限房价、竞地价”的交易方式，以落实最新房地产调控措施。

--中国航空：民航局将扩大市场调节价航线范围，自11月起实行

中国民用航空局和国家发展改革委发布通知，进一步扩大市场调节价航线范围，800公里以下航线、800公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线旅客运输票价交由航空公司依法自主制定。并自2016年11月1日起实行。

--中国外交：中国将与孟加拉国签署240亿美元贷款协议

中国国家主席习近平访问孟加拉国期间，周五双方将签署价值超过240亿美元的贷款协议。这是迄今孟加拉国获得的最大外国信贷额度，将帮助建设电厂、一个海港和铁路。

【金融】

--中国金融：建立互联网金融反补贴制度，完善反不正当竞争制度--央行官员

中国央行副行长潘功胜表示，建立“反倾销、反补贴”制度，清理“互联网金融从业机构为争夺客户而承诺有悖金融规律的高额回报”这类不正当竞争行为，完善反不正当竞争制度。

--中国金融：第三季风险投资交易大幅减少，行业目光移向海外--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）称，今年第三季中国市场的风险投资交易大幅减少，且在政府政策鼓励下，行业目光移向海外。据毕马威与CB Insights共同发表的分析报告显示，第三季中国的风投交易金额总共39亿美元，较第二季的57亿美元减少三成一，较去年同期的109亿美元大跌六成四。

--《综述》中民投打造产融结合金控，三年内拟建三家千亿级金融集团

作为中国最大的民营投资公司，中国民生投资有限公司的发展战略正逐渐清晰：加速实现产融结合的金融控股集团目标，2-3年内将做大保险、租赁和资产管理三大金融集团，每家集团资产规模都会达人民币千亿级别。

【固定收益】

--《分析》长假后中国央行坚定回笼流动性，意在平滑资金面政策仍维持中性

在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面转趋宽松，央行亦灵活调整逆回购规模，公开市场本周净回笼达4,150亿元人民币。业内人士认为，央行平滑资金面的意图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中性。

--中国新债：渣打香港获批成首家在中国发行SDR债券的商业机构，规模1亿SDR

渣打集团旗下渣打银行（香港）宣布，已获得中国央行批准，成为首家在中国银行间市场发行以特别提款权（SDR）计价债券的商业机构，发行规模为1亿SDR（相当于大约9.25亿元人民币）。

--中国货币市场：公开市场净回笼隔夜仍偏紧，MLF续做稳信心关注下周缴税

中国银行间市场早盘隔夜资金稍显紧俏，长期资金供给则较 为充足。交易人士表示，央行昨日续做MLF(中期借贷便利)，一定程度稳定机构流动性信心 ；不过在公开市场本周净回笼逾4,000亿元，以及下周即将开始的季度缴税等因素影响下， 短期资金拆入仍较为不易。

--中国债市动态：CPI涨幅稍超预期但现券仍偏强势，配置盘支撑难现深调

中国银行间债市早盘现券仍偏强势；9月居民消费价格指数（CPI）涨幅稍超预期，短暂引发卖盘有所增加，但收益率略微反弹后买盘很快跟上，涨幅迅速被抹平，国债期货也在盘初闪电调整后震荡翻红。

--中国票据市场：转贴利率表现平稳，供给减少但成本制约利率下行

中国票据市场转贴利率本周表现平稳，一级市场供给较少。交易人士表示，季初转贴市场较为低迷，企业出票量减少，但鉴于成本偏高，故利率走低不明显，且短期内下行空间料亦不大。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率1.9427%，获3亿元追加认购

业内人士稍早透露，财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率1.9427%， 边际中标收益率1.9913%，投标倍数3.16倍。财政部并公告称，该期债获得3亿元的追加认购，最终发行量123亿元。

--新债招标：铁路总公司10年债中标利率3.00%，20年期3.31%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的年内第三期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.00%，20年期中标利率为3.31%；两期债对应投标倍数为3.68倍和4.52倍。

【外汇】

--《人民币综述》贬值预期骤升激活离岸汇率期货，境内维稳优先难上路

人民币加入SDR(特别提款权)后首个交易日即跌破6.70元关键点位，加上中国9月出口同比降幅创七个月最大，令人民币看贬气氛骤升，离岸人民币汇率期货交易量快速扩大，避险需求升温。相较离岸市场交投热络，境内人民币汇率期货业务的开放，却始终处于“只闻楼梯响”阶段。在一切以维稳为最高指导原则下，短期境内中小企业与投资人只能自行承受汇率波动，利润遭侵蚀风险存在。

--中国汇市：人民币早盘小升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限

人民币兑美元即期早盘小幅反弹，中间价结束七连跌，因隔夜美元指数明显调整。交易员称，虽然中间价明显反弹，但大行身影未见，市场力量占据主动，客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.64

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.08%至94.64；SDR篮子指数微跌至95.86，BIS篮子指数微升至95.33。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡微幅收升，中字头个股领涨大盘

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，今日大盘低开后逐级探底，在触及60日均线后获得支撑，午后指数震荡回升尾盘翻红，中字头个股领涨。由于节后资金面仍偏紧，外围市场表现动荡，料后市调整压力有待进一步释放。该指数本周累计上涨1.97%。

--《技术分析》中国股市沪综指短线仍有上冲机会

受国庆期间出台楼市调控政策引发资金转入股市的预期影响，中国股市沪综指.SSEC本周一度出现冲高但随后走势仍乏力。技术面显示，外部事件驱动股指重返短期均线上方，市场持筹成本逐渐趋于一致，短线缺乏下跌动能，大盘仍有上冲机会摸高3,080-3,100一线。

--《台湾金融市场一周展望》美国年底升息预期令汇债偏空，台股则靠外资撑场

随着美国年底升息预期升高，全球金融市场震荡以对，台湾恐难不受影响。分析师认为，短线汇债市料区间偏空，台股则靠外资撑场，下周台指期结算前有望续处高档盘整。

--企业并购：中国化工与中化集团洽谈合并可能--消息

据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。

--中国基金：平安证券拟在深圳打造基金产业园，至2020年引入600家基金

中国平安旗下平安证券宣布，其与深圳罗湖区政府将共同打造深圳红岭基金产业园，力争至2020年底引进备案私募基金管理人600家，发行私募产品2,400只，成为国内私募行业集聚标杆。

--香港个股：友邦保险第三季新业务价值按年增27%，创季度新高