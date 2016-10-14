台湾债市：五年券发行前交易殖利率收升，市场气氛偏空停损单出笼

* 五年105/13期发行前交易殖利率收升，因停损单出笼 * 10年券105/11期公债殖利率劲升，创逾四个月新高 * 下周一105/13期殖利率区间暂看0.60-0.63% * 下周一105/11期殖利率区间料在0.79-0.83% 路透台北10月14日 - 台湾指标五年公债105/13期 周五发行前交易殖利率 收升；交易员表示，美债殖利率走扬，加上昨天两年期公债标不好，市场气氛已偏空，引发 停损卖单出笼，带动殖利率开低走升并收高；后续观察重点在今晚美联储主席叶伦谈话及美 债殖利率未来走势。 他们指出，随美联储(FED)12月升息机率升高，目前市场气氛已转空，亦使原先大喊着 待殖利率弹升就会进场承接的大型银行转趋观望；加上这波殖利率从低点反弹上来已超过空 方能容忍极限，引发停损单出笼。 〞多方吓到腿软，都躲在家里了...〞一大型商银交易员说，〞先前叫的很大声说要买 的人，等到利率真的弹上来时，都不知道躲到那里去了，空方脚底抹油，跑了！〞 他表示，由于台湾央行9月停降息、美国12月升息机率升高，近期台债殖利率就像蚂蚁 爬树一样，一点一点往上攀高，〞最近大家都在吃一道四川菜，叫蚂蚁上树，从10月我就开 始一小碟、一小碟在吃，千万不要来一大锅啊！〞 另一大型商银交易员亦指出，受美债殖利率弹升带动，今天来自证券商的停损单开始出 笼，〞就是停损盘啊，利率从低上来反弹已经超过空方容忍的极限了。〞 他指出，因市场气氛已转空，今天买盘挂价幅度跟着扩大，而本来大喊10年券要在0.80 %即进场的人，如今都不见了，〞大家都跟着喊空，很多人挂价都退的远远的，可能要到0.8 5%买盘才会比较积极。〞 今日10年券105/11期殖利率收盘创逾四个月新高，此前收盘新高为6月3日的0.8110%。 五年券105/13期亦收在盘中最高点。 交易员预估，下周一105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.60-0.63%；105/11期殖 利率区间料在0.79-0.83%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +1.41 0.6050 0.5900-0.6050 91.00 10 105/11 +3.20 0.8100 0.7899-0.8100* 8.50 *表创该期券发行以来新高 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 没有成交 5 105/08 0.5990% 3 105/1 没有成交 2 105/12 0.8200% (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)