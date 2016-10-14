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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 15:30 BJT

台湾债市：五年券发行前交易殖利率收升，市场气氛偏空停损单出笼

* 五年105/13期发行前交易殖利率收升，因停损单出笼
    * 10年券105/11期公债殖利率劲升，创逾四个月新高
    * 下周一105/13期殖利率区间暂看0.60-0.63%
    * 下周一105/11期殖利率区间料在0.79-0.83%

    路透台北10月14日 - 台湾指标五年公债105/13期 周五发行前交易殖利率
收升；交易员表示，美债殖利率走扬，加上昨天两年期公债标不好，市场气氛已偏空，引发
停损卖单出笼，带动殖利率开低走升并收高；后续观察重点在今晚美联储主席叶伦谈话及美
债殖利率未来走势。
    
    他们指出，随美联储(FED)12月升息机率升高，目前市场气氛已转空，亦使原先大喊着
待殖利率弹升就会进场承接的大型银行转趋观望；加上这波殖利率从低点反弹上来已超过空
方能容忍极限，引发停损单出笼。
    
    〞多方吓到腿软，都躲在家里了...〞一大型商银交易员说，〞先前叫的很大声说要买
的人，等到利率真的弹上来时，都不知道躲到那里去了，空方脚底抹油，跑了！〞
    
    他表示，由于台湾央行9月停降息、美国12月升息机率升高，近期台债殖利率就像蚂蚁
爬树一样，一点一点往上攀高，〞最近大家都在吃一道四川菜，叫蚂蚁上树，从10月我就开
始一小碟、一小碟在吃，千万不要来一大锅啊！〞
    
    另一大型商银交易员亦指出，受美债殖利率弹升带动，今天来自证券商的停损单开始出
笼，〞就是停损盘啊，利率从低上来反弹已经超过空方容忍的极限了。〞
    
    他指出，因市场气氛已转空，今天买盘挂价幅度跟着扩大，而本来大喊10年券要在0.80
%即进场的人，如今都不见了，〞大家都跟着喊空，很多人挂价都退的远远的，可能要到0.8
5%买盘才会比较积极。〞

    今日10年券105/11期殖利率收盘创逾四个月新高，此前收盘新高为6月3日的0.8110%。
五年券105/13期亦收在盘中最高点。
    
    交易员预估，下周一105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.60-0.63%；105/11期殖
利率区间料在0.79-0.83%。
  
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +1.41       0.6050     0.5900-0.6050     91.00
  10  105/11                      +3.20       0.8100    0.7899-0.8100*      8.50
  *表创该期券发行以来新高
      
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   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                       没有成交
   5    105/08                        0.5990%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                        0.8200%
 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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