香港个股：汇丰控股早盘中段涨近1%，上日在伦敦回购逾3,000万英镑股份

路透香港10月14日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港早盘中段涨近1%，上日在伦敦回购逾3,000万英镑的股份。

香港时间10:57，该股升0.87%，报58.25港元；大市恒生指数 升0.65%。

该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约504.6万股普通股，按成交量加权平均价每股6.0884英镑计，涉资约3,071.9万英镑。

截至10月13日，汇丰累计回购152,451,612股普通股，金额约8.76亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

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