中国债市动态：CPI涨幅稍超预期但现券仍偏强势，配置盘支撑难现深调

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海10月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券仍偏强势；9月居民消费价格指数（CPI）涨幅稍超预期，短暂引发卖盘有所增加，但收益率略微反弹后买盘很快跟上，涨幅迅速被抹平，国债期货也在盘初闪电调整后震荡翻红。
交易员指出，尽管近几个月经济数据时有小的亮点浮现，但总体来看并未出现摆脱疲弱的有效信号，市场预期也相对稳定，而目前券价下有配置盘支撑，向上又有货币政策中性的压制，在目前位置僵持的局面料仍难打破。
“早上CPI让大家懵了一下，（收益率）上了半个点，国债期货有一波急跌，然后又开始买买买了，还是钱多。”上海一银行交易员称。
中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.9%，超预期上涨，高于路透调查预估中值1.6%。9月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，结束四年半以来的负增长。
上海另一银行交易员谈到，目前感觉经济基本面其实不是实质性改善，只是工业品价格走高，带动了一些旧产能，因此对市场预期影响并不大。
而一级市场方面，上午招标发行的铁道债依旧受到热捧，显示配置需求不减。业内人士透露，中国铁路总公司招标的年内第三期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.00%，20年期中标利率为3.31%，分别较上次低9个和7个基点（bp）；两期债对应投标倍数为3.68倍和4.52倍。
此外，财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率1.9427%， 边际中标收益率1.9913%，投标倍数3.16倍。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.08%/3.0775%，上日尾盘为3.0825%/3.08%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.785元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1612 收报101.450元，较上日结算价涨0.04%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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