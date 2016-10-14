路透基点：中国生物制药与五家银行签下3亿美元高级定期贷款--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据新闻发布显示，在香港上市的中国生物制药有限公司已经与五家银行签署了3亿美元高级俱乐部定期贷款。

这五家牵头行是：中银香港、恒生银行、台北富邦商业银行、交银香港和中国信托商业银行。中银香港亦是额度代理行，台北富邦银行是宣传代理。

所筹资金将用于再融资，以及与其主营业务相关的并购，还有一般运营支出。

中国生物制药曾在2013年12月获得1.65亿美元高级无担保定期贷款。那笔交易的最高综合收益为233.3个基点，利率较Libor加码200个基点，费率是100个基点。工银亚洲、兆丰国际商业银行和法国兴业银行是当时的牵头行兼簿记行。（完）