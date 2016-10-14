英国企业：英镑重挫衍生定价争议，乐购与联合利华和解收场

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透伦敦10月13日 - 英国最大零售商乐购(Tesco) 已与联合利华(Unilever) 就定价争议达成和解，此前乐购暂停联合利华产品的线上销售，双方的争议起因于英国退欧公投后英镑的重挫。
对消费者而言，乐购与联合利华的争端，首度明确显示英国退欧公投可能为消费者带来的纷扰，及其损害消费者的程度。
双方周四都宣称争议已落幕。“我们很高兴事情已经圆满解决，”乐购发言人表示。联合利华也表示，英国与爱尔兰的供应状况已顺利解决。
英国6月23日公投决定退欧，令许多投资者与企业高管大感意外，导致英镑兑美元创下最大单日跌幅。
英镑重贬--兑美元下挫19%，兑欧元跌约16%--导致进口商品更加昂贵，供应商与零售商因而竭力争取获利。
这样的厮杀看来已延伸到超市业。爱尔兰最大超市业者Supervalu表示，也正与联合利华就定价进行协商，可能“联合利华特定产品可能会出现一些供应问题。”
“尽管政治人物可以否认实际情况，但一瓶欧洲制造的洗发精如今已经贵了17%，”乐购前资深高管、目前在Bernstein担任分析师的Bruno Monteyne表示，“这问题并不止于乐购或联合利华，而是英国所有零售商与供应商的问题，”
乐购与联合利华股价分别下跌2.2%与3.5%。(完)
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