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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 11:39 BJT

《汇市简讯》美元/坡元续涨，市场惴测新加坡或需于2017年4月前降息

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* 美元/坡元续涨，上看1.3900

* 新加坡第三季GDP环比年率剧降4.1%，市场大惊失色

* 市场有传言指称，新加坡金管局今日决议维持政策不变，可能落后于市场形势

* 市场愈发认为金管局将于2017年4月降息，甚至更早降息，一如2015年1月时的景况 　　* 美元/坡元最新报1.3873-77，今日区间在1.3775-1.3876(完)

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