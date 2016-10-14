《汇市简讯》美元/坡元续涨，市场惴测新加坡或需于2017年4月前降息

* 美元/坡元续涨，上看1.3900

* 市场有传言指称，新加坡金管局今日决议维持政策不变，可能落后于市场形势

* 市场愈发认为金管局将于2017年4月降息，甚至更早降息，一如2015年1月时的景况 * 美元/坡元最新报1.3873-77，今日区间在1.3775-1.3876(完)