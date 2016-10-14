《汇市简讯》欧元/美元再度承压，美元/日圆走势引领美元普遍小涨

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* 欧元/美元在亚洲盘承压，自1.1060小跌至1.1033

* 美元/日圆走势引领美元在亚洲全面走升，但幅度不大

* 欧元/美元昨日下破1.1000受阻，部份归因于期权到期

* 今天在1.1000也有期权到期，但规模较小，1.0900-1.1000间总计有14亿欧元期权到期 * 行权价在1.1045-1.1310的期权总计有54亿欧元到期