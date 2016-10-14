澳新汇市：澳元持坚，新西兰元料连续第二周下跌

澳洲央行在本月维持利率不变时，强调资源出口价格回升。该行在5月与8月分别降息。近期期货市场也大幅削减今年再度降息的可能性。

“大宗商品价格上涨...或可消除澳洲的贸易逆差，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示。

“有鉴于此，加上合理的经济成长及美联储12月升息机率升高，使得澳元升值的压力解除，澳洲央行11月降息的机率大减。”

澳洲央行周五表示，澳洲金融体系能够应对可能发生的冲击，但楼市和资源行业风险升温值得密切关注。

如今澳元在0.75-0.77美元区间交投已超过三周。

澳元兑新西兰元 持平，距离本周稍早所及逾两个月高点不远。

新西兰元兑美元 从两个半月低点小涨，报0.7117美元。该货币对料连续两周下跌，因新西兰央行再次降息的预期升温。(完)

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