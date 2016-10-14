中国汇市：人民币早盘小升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘小幅反弹，中间价终结七连跌
* 大行身影未见，市场力量占据主动
* 客盘仍略偏购汇，人民币反弹受限
* 汇价料仍有一定调整空间
* 中国通胀数据优于预期但对汇市影响有限
路透上海10月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅反弹，中间价结束七连跌，因隔夜美元指数明显调整。交易员称，虽然中间价明显反弹，但大行身影未见，市场力量占据主动，客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。
他们也指出，今日最新公布的中国9月通胀数据好于预期，但对汇市几无影响；由于美联储年内加息可能性较大，英国退欧等问题仍困扰主要非美货币，美元指数料难现深幅调整，若监管有意坚持容忍人民币汇率较大波动，汇价料仍有一定调整空间。
“（人民币）还是有贬值压力的，欧元、英镑都在跌，美元指数被动上涨，这对人民币不利的，但只要结售汇没有大规模逆差，估计央行还是愿意让汇率动一动的。”一外资行交易员称。
北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.7251元,上日收报6.7299元，夜盘终报6.7256元。今日人民币兑美元中间价 报6.7157元，上日中间价为6.7296元。人民币兑美元即期成交额 为130.79亿美元，上日半日为114.8亿美元。
中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.9%，超预期上涨，9月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨0.1%，结束四年半以来的负增长。分析师称，货币政策将延续稳健态势。
全球汇市方面，美元周五持于本周高点下方，但周线仍可能录得涨幅，投资者等待美国零售销售数据及美联储官员的讲话，或许会夯实年底前升息的预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9065元, 上日尾盘为6.8973元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7355元, 上一交易日尾盘报6.7356元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7246，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4277、6.4755和8.233。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583