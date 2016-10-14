中国汇市：人民币早盘小升中间价终结七连跌，通胀数据优于预期影响有限

* 人民币早盘小幅反弹，中间价终结七连跌

* 大行身影未见，市场力量占据主动

* 客盘仍略偏购汇，人民币反弹受限

* 汇价料仍有一定调整空间

* 中国通胀数据优于预期但对汇市影响有限

路透上海10月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅反弹，中间价结束七连跌，因隔夜美元指数明显调整。交易员称，虽然中间价明显反弹，但大行身影未见，市场力量占据主动，客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。

他们也指出，今日最新公布的中国9月通胀数据好于预期，但对汇市几无影响；由于美联储年内加息可能性较大，英国退欧等问题仍困扰主要非美货币，美元指数料难现深幅调整，若监管有意坚持容忍人民币汇率较大波动，汇价料仍有一定调整空间。

“（人民币）还是有贬值压力的，欧元、英镑都在跌，美元指数被动上涨，这对人民币不利的，但只要结售汇没有大规模逆差，估计央行还是愿意让汇率动一动的。”一外资行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.7251元,上日收报6.7299元，夜盘终报6.7256元。今日人民币兑美元中间价 报6.7157元，上日中间价为6.7296元。人民币兑美元即期成交额 为130.79亿美元，上日半日为114.8亿美元。

中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI) 同比上涨1.9%，超预期上涨，9月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨0.1%，结束四年半以来的负增长。分析师称，货币政策将延续稳健态势。

全球汇市方面，美元周五持于本周高点下方，但周线仍可能录得涨幅，投资者等待美国零售销售数据及美联储官员的讲话，或许会夯实年底前升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9065元, 上日尾盘为6.8973元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7355元, 上一交易日尾盘报6.7356元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7246，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4277、6.4755和8.233。