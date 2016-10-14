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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 12:24 BJT

中国货币市场：公开市场净回笼隔夜仍偏紧，MLF续做稳信心关注下周缴税

路透上海10月14日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜资金稍显紧俏，长期资金供给则较
为充足。交易人士表示，央行昨日续做MLF(中期借贷便利)，一定程度稳定机构流动性信心
；不过在公开市场本周净回笼逾4,000亿元，以及下周即将开始的季度缴税等因素影响下，
短期资金拆入仍较为不易。
    
    他们并认为，下周仍有逾千亿MLF到期，同时叠加缴税，预计流动性仍面临一定压力，
届时仍需观察央行投放驰援力度如何。
    
    “略紧，隔夜不像前几天那么爽爽的了，” 华南一银行交易员表示，主要是大行融出
有减少，同时大家需求还是集中在隔夜，14天期限的匿名上还有很多机构在出。
    
    华南一银行交易员认为，虽然央行续做MLF稳定信心，但是在公开市场持续净回笼以及
预计季度缴税量不小的情况下，短期看央行投放的力度还是不够。
    
    “下周感觉不太稳定，逆回购和MLF到期多，如果公开市场不给力的话，市场估计要波
动波动，”他称。
    
    央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对18家金融机构开展中期借贷便利
（MLF）操作共3,010亿元。据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中周四为2,595亿
元，另外还有10月18日到期1,320亿元，10月25日到期1,660亿元。 
    
    上海一银行交易员表示，从同业存单发行来看，近期发行的三个月期品种价格缓步走升
，表明机构对跨年的时点所要求的收益回报在缓慢提升；考虑到当前房地产等因素也限制货
币政策放松，预计随着年底临近，未来流动性仍难现太过宽松。 
            
    在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面趋于均衡，央行则灵活调整逆回
购操作规模，公开市场全周净回笼资金达4,150亿元。业内人士认为，央行平滑资金面的意
图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中
性。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
    
     北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.1220     2.1151      +0.69
         七天      2.2941     2.3035      -0.94
         14天     2.4632     2.4434      +1.98
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.6800     3.0250      -34.50
         七天     2.4950     2.0300      +46.50
         14天    2.4750     2.4000      +7.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.1400     2.1200      +2.00
         七天   2.4000     2.4100      -1.00
         14天  2.5200     2.6000      -8.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.1530     2.1510      +0.20
         七天       2.3740     2.3780      -0.40
         三个月     2.8025     2.8025      +0.00
    -----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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