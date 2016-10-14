中国货币市场：公开市场净回笼隔夜仍偏紧，MLF续做稳信心关注下周缴税

路透上海10月14日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜资金稍显紧俏，长期资金供给则较 为充足。交易人士表示，央行昨日续做MLF(中期借贷便利)，一定程度稳定机构流动性信心 ；不过在公开市场本周净回笼逾4,000亿元，以及下周即将开始的季度缴税等因素影响下， 短期资金拆入仍较为不易。 他们并认为，下周仍有逾千亿MLF到期，同时叠加缴税，预计流动性仍面临一定压力， 届时仍需观察央行投放驰援力度如何。 “略紧，隔夜不像前几天那么爽爽的了，” 华南一银行交易员表示，主要是大行融出 有减少，同时大家需求还是集中在隔夜，14天期限的匿名上还有很多机构在出。 华南一银行交易员认为，虽然央行续做MLF稳定信心，但是在公开市场持续净回笼以及 预计季度缴税量不小的情况下，短期看央行投放的力度还是不够。 “下周感觉不太稳定，逆回购和MLF到期多，如果公开市场不给力的话，市场估计要波 动波动，”他称。 央行周四称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对18家金融机构开展中期借贷便利 （MLF）操作共3,010亿元。据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中周四为2,595亿 元，另外还有10月18日到期1,320亿元，10月25日到期1,660亿元。 上海一银行交易员表示，从同业存单发行来看，近期发行的三个月期品种价格缓步走升 ，表明机构对跨年的时点所要求的收益回报在缓慢提升；考虑到当前房地产等因素也限制货 币政策放松，预计随着年底临近，未来流动性仍难现太过宽松。 在平稳跨季并顺利度过国庆长假后，中国银行间资金面趋于均衡，央行则灵活调整逆回 购操作规模，公开市场全周净回笼资金达4,150亿元。业内人士认为，央行平滑资金面的意 图仍在，整体思路依然是稳定为主，投放积极同时回收亦坚决，货币政策姿态仍维持稳健中 性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1220 2.1151 +0.69 七天 2.2941 2.3035 -0.94 14天 2.4632 2.4434 +1.98 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6800 3.0250 -34.50 七天 2.4950 2.0300 +46.50 14天 2.4750 2.4000 +7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1400 2.1200 +2.00 七天 2.4000 2.4100 -1.00 14天 2.5200 2.6000 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.1530 2.1510 +0.20 七天 2.3740 2.3780 -0.40 三个月 2.8025 2.8025 +0.00 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)