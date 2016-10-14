路透基点：百度20亿美元贷款在二级市场部分出售

路透香港10月13日 - 消息人士称，百度今年早些时候签订的20亿美 元五年期贷款中，有1,000万到2,000万美元正在二级市场出售。 这部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码122个基点，与 较低承贷级别的基本综合收益一致。 总体看，银行受邀按两档水平参贷。承贷1.5亿美元或以上者获得124 个基点的综合收益和牵头行兼簿记行头衔，前端费为65个基点；承贷1-1. 49亿美元者获得122个基点的综合收益和牵头行头衔，前端费为55个基点 。综合定价包括提前参贷费。 花旗集团、德意志银行和汇丰银行是6月签署的这笔到期一次性偿还 贷款的初始牵头行兼簿记行；后来在一般银团阶段有18家银行承贷，因此 贷款规模扩大一倍至20亿美元。 14家银行成为牵头行兼簿记行，获得的最高综合收益较Libor加码124 个基点，四家银行成为牵头行，综合收益为122个基点。 在美国纳斯达克挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)