路透基点：百度20亿美元贷款在二级市场部分出售

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月13日 - 消息人士称，百度今年早些时候签订的20亿美 元五年期贷款中，有1,000万到2,000万美元正在二级市场出售。 这部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码122个基点，与 较低承贷级别的基本综合收益一致。 总体看，银行受邀按两档水平参贷。承贷1.5亿美元或以上者获得124 个基点的综合收益和牵头行兼簿记行头衔，前端费为65个基点；承贷1-1. 49亿美元者获得122个基点的综合收益和牵头行头衔，前端费为55个基点 。综合定价包括提前参贷费。 花旗集团、德意志银行和汇丰银行是6月签署的这笔到期一次性偿还 贷款的初始牵头行兼簿记行；后来在一般银团阶段有18家银行承贷，因此 贷款规模扩大一倍至20亿美元。 14家银行成为牵头行兼簿记行，获得的最高综合收益较Libor加码124 个基点，四家银行成为牵头行，综合收益为122个基点。 在美国纳斯达克挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。