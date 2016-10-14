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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 12:59 BJT

路透基点：百度20亿美元贷款在二级市场部分出售

路透香港10月13日 - 消息人士称，百度今年早些时候签订的20亿美
元五年期贷款中，有1,000万到2,000万美元正在二级市场出售。
    
    这部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码122个基点，与
较低承贷级别的基本综合收益一致。
    
    总体看，银行受邀按两档水平参贷。承贷1.5亿美元或以上者获得124
个基点的综合收益和牵头行兼簿记行头衔，前端费为65个基点；承贷1-1.
49亿美元者获得122个基点的综合收益和牵头行头衔，前端费为55个基点
。综合定价包括提前参贷费。
    
    花旗集团、德意志银行和汇丰银行是6月签署的这笔到期一次性偿还
贷款的初始牵头行兼簿记行；后来在一般银团阶段有18家银行承贷，因此
贷款规模扩大一倍至20亿美元。
    
    14家银行成为牵头行兼簿记行，获得的最高综合收益较Libor加码124
个基点，四家银行成为牵头行，综合收益为122个基点。
    
    在美国纳斯达克挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)。(完)

  
 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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