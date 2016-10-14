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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 12:20 BJT

《中国央行票据未到期一览表》--10月14日

累计未到期余额: 214亿元人民币

    到期日 发行期限(月)  代码   发行收益率(%) 发行量(亿元)
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2016/10/15       36      1001089N    3.5000          55
     10/29       36      1001094N    3.5000          59
     11/12       36      1001099N    3.5000         100

              当年累计：214(完)

 (整理 侯向明; 审校 李宏薇)

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