路透基点：振桦电子获得8,800万美元贷款，用于对KIS的收购--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，振桦电子已经完成8,800万美元五年期俱乐部贷款案，为收购总部在美国的KIS Acquisition Corp提供融资。

中国信托商业银行和兆丰国际商业银行是本案的牵头行兼簿记行，他们平均分担贷款额度。

贷款包括两部分：振桦电子是3,800万美元等值的台币计价贷款的借款人，利率较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码175个基点；振桦电子在美国的子公司Posiflex Business Machines是5,000万美元贷款部分的借款人，利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点。

振桦电子在8月宣布，透过Posiflex Business Machines以1.05亿美元买下KIS。振桦电子成立于1984年，主要设计和生产终端触摸屏和其它周边产品。（完）