台湾股市：收跌且下破月线支撑，短线料将呈震荡盘跌走势

路透台北10月14日 - 台湾股市周五收小跌。分析师指出，台股在两大权值股--台积电 及大立光 法说失灵，加上反应后续对季报的担忧，收盘跌破月线9,165.17点友撑，短线料将呈震荡盘跌走势。

台湾加权股价指数 收跌0.59%,至9,165.17点；本周则收跌1.09%%。今日成交初值 为670.63亿台币，上交易日修正后为752.18亿。

〞大盘将在高档震荡，短线观察下周三(19日)期货结算，目前外资还是偏多操作。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，周四召开法说的股王大立光因产能满载，未来没有往上动能，与市场原先预估有些落差；台积电则仅小幅优于预期，今天两重要权值股双双收跌。

而在中小型股方面，他表示，由于反应后续对季报的担忧，加上美国FED终究将升息，在人气溃散之下，大盘收盘跌破月线支撑。

钟国忠则认为，今年10月11日的9,327点不会是近期的高点，〞大盘还会有高点，外资不会那么快撤离，因为资金没有地方去。〞

分析师预估，下周台股指数区间料在9,150-9,250点间。

今日金融保险类指数 收跌0.33%，科技类股指数则收跌 0.71%；大型权值股台积电收跌0.27%，大立光收低1.74%。

亚洲股市和美元周五上涨，扳回上日的部分跌幅，因中国通胀数据强于预期，部分打消了有关该国经济健康状况的担忧。