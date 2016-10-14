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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 12:59 BJT

路透基点：新扬科技完成20亿台币五年期融资案--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新扬科技已完成20亿台币(
6,200万美元)的五年期融资。
    
    华南商业银行为初始牵头行兼簿记行，彰化商业银行和大众银行后来加入，也任牵头行
兼簿记行。
    
    贷款分为A部分5亿台币定期贷款，和B部分15亿台币循环贷，后者以台币或美元提取均
可。

    A和B两部分中的台币贷款，利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个
基点，税前保底利率设在1.7%。
    
    B部分中的美元贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。若台北
金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点 ，则超出部分由借款人支付。
    
    最高前端费为15个基点。
    
    资金将用于资本支出和营运资本。
    
    签约于10月5日进行。
    
    额度分配方案如下：
    
    牵头行兼簿记行                  台币(百万)  
    华南商业银行                           395      
    彰化商业银行                           395      
    大众银行                               390
          
    牵头行                 
    台湾银行                               310
         
    经理行                               
    第一商业银行                           200      
    兆丰国际商业银行                       160      
    台新国际商业银行                       150  
        
    总计                                 2,000 (完)
    
      

 (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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