路透基点：新扬科技完成20亿台币五年期融资案--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新扬科技已完成20亿台币( 6,200万美元)的五年期融资。 华南商业银行为初始牵头行兼簿记行，彰化商业银行和大众银行后来加入，也任牵头行 兼簿记行。 贷款分为A部分5亿台币定期贷款，和B部分15亿台币循环贷，后者以台币或美元提取均 可。 A和B两部分中的台币贷款，利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个 基点，税前保底利率设在1.7%。 B部分中的美元贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。若台北 金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点 ，则超出部分由借款人支付。 最高前端费为15个基点。 资金将用于资本支出和营运资本。 签约于10月5日进行。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 华南商业银行 395 彰化商业银行 395 大众银行 390 牵头行 台湾银行 310 经理行 第一商业银行 200 兆丰国际商业银行 160 台新国际商业银行 150 总计 2,000 (完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583