路透基点：新扬科技完成20亿台币五年期融资案--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新扬科技已完成20亿台币( 6,200万美元)的五年期融资。 华南商业银行为初始牵头行兼簿记行，彰化商业银行和大众银行后来加入，也任牵头行 兼簿记行。 贷款分为A部分5亿台币定期贷款，和B部分15亿台币循环贷，后者以台币或美元提取均 可。 A和B两部分中的台币贷款，利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个 基点，税前保底利率设在1.7%。 B部分中的美元贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。若台北 金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点 ，则超出部分由借款人支付。 最高前端费为15个基点。 资金将用于资本支出和营运资本。 签约于10月5日进行。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 华南商业银行 395 彰化商业银行 395 大众银行 390 牵头行 台湾银行 310 经理行 第一商业银行 200 兆丰国际商业银行 160 台新国际商业银行 150 总计 2,000 (完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)