香港个股：当代置业将发3.5亿美元三年绿色债券，为香港上市内房股首例

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港10月14日 - 中国房地产商--当代置业（中国）有限公司 周五宣布，将发行3.5亿美元三年期绿色债券，年利率为6.875%，为首家发行绿色债券的香港上市内房股。
当代置业表示，公司专注开发绿色、节能及环保住宅物业，拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资。该三年期优先票据作为绿色债券发行，为公司符合绿色债券准则，且具有环境效益的现有项目及业务现有债务进行再融资。
该票据预期将获惠誉国际评定为＂B+＂及获穆迪评定为＂B2＂。票据将每年付息一次，于2019年10月20日到期。
国泰君安、摩根士丹利及汇丰为是次票据发行的联席全球协调人；汇丰及SEB为票据发行的联席绿色结构顾问。
有别于公司债，绿色债券对资金的使用要求更加严格，包括必须涉及环保产业。根据当代置业的绿色债券框架，此次绿债资金的使用对象 （商业或住宅建筑）需符合以下环境认证要求中的至少一条：
获得中国绿色建筑评价标识（至少为设计评价标识或运行评价标识＂2星＂）、美国LEED绿色建筑认证（至少为＂金级认证＂）或其它同等水准的绿色建筑标识；同时新建建筑需至少实现15%的节能指标提升，现有建筑翻新需实现30%的节能指标提升。另一方面，能源效率设计和住宅、建设相关科技的研发不超过发行金额10%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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