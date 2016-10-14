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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 13:56 BJT

新兴汇市：放松政策的预期令坡元跌至七个月低点，泰铢上涨

“我仍建议在美联储12月会议之前逢低买入美元/亚币。”
    
    人民币 可能录得1月以来最大周度跌幅。中国9月贸易数据令人失望，让外界
猜测政府可能允许人民币进一步贬值以支持经济。
    
    韩元兑美元 本周至今跌1.7%，在新兴亚币中跌幅居前。
    
    马币 本周至今已下挫1.3%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.00    103.72   -0.27  +15.67    120.30
    坡元            1.3902    1.3815   -0.63   +1.96    1.4175
    台币          31.714    31.760   +0.15   +4.26    33.066
    韩元           1133.55   1135.90   +0.21   +3.65   1174.95
    泰铢             35.31     35.55   +0.68   +2.01     36.02
    菲律宾披索       48.38     48.34   -0.08   -3.06     46.90
    印尼卢比      13070.00  13075.00   +0.04   +5.47  13785.00
    印度卢比       66.88     66.93   +0.08   -1.08     66.15
    马币            4.2100    4.2110   +0.02   +1.90    4.2900
    人民币          6.7254    6.7256   +0.00   -3.47    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 王兴亚/汪红英/杜明霞/张若琪/刘秀红)

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