新兴汇市：放松政策的预期令坡元跌至七个月低点，泰铢上涨

“我仍建议在美联储12月会议之前逢低买入美元/亚币。” 人民币 可能录得1月以来最大周度跌幅。中国9月贸易数据令人失望，让外界 猜测政府可能允许人民币进一步贬值以支持经济。 韩元兑美元 本周至今跌1.7%，在新兴亚币中跌幅居前。 马币 本周至今已下挫1.3%。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.00 103.72 -0.27 +15.67 120.30 坡元 1.3902 1.3815 -0.63 +1.96 1.4175 台币 31.714 31.760 +0.15 +4.26 33.066 韩元 1133.55 1135.90 +0.21 +3.65 1174.95 泰铢 35.31 35.55 +0.68 +2.01 36.02 菲律宾披索 48.38 48.34 -0.08 -3.06 46.90 印尼卢比 13070.00 13075.00 +0.04 +5.47 13785.00 印度卢比 66.88 66.93 +0.08 -1.08 66.15 马币 4.2100 4.2110 +0.02 +1.90 4.2900 人民币 6.7254 6.7256 +0.00 -3.47 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/汪红英/杜明霞/张若琪/刘秀红)