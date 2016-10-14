《全球汇市》美元料录得周线涨幅，投资者等待叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1023 1.1056 -0.30 +1.50 1.0860 美元/日圆 104.01 103.68 +0.32 -13.54 120.30 欧元/日圆 114.66 114.61 +0.04 -12.12 130.47 美元/瑞郎 0.9876 0.9858 +0.18 -1.42 1.0018 英镑/美元 1.2195 1.2251 -0.46 -17.25 1.4738 美元/加元 1.3215 1.3188 +0.20 -4.51 1.3839 美元/离岸人民币 6.7352 6.7338 +0.02 +2.55 6.5680 澳元/美元 0.7570 0.7568 +0.03 +4.05 0.7275 新西兰元/美元 0.7094 0.7089 +0.07 +3.94 0.6825 澳元/日圆 78.760 78.470 +0.37 -10.11 87.620 新西兰元/日圆 73.800 73.550 +0.34 -9.98 81.980 英镑/日圆 126.87 127.05 -0.14 -28.41 177.22 澳元/新西兰元 1.0671 1.0662 +0.08 +0.07 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/王兴亚/刘秀红；审校 杜明霞/张若琪/)