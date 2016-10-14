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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 13:54 BJT

《全球汇市》美元料录得周线涨幅，投资者等待叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1023  1.1056  -0.30  +1.50  1.0860
    美元/日圆            104.01  103.68  +0.32 -13.54  120.30
    欧元/日圆         114.66  114.61  +0.04 -12.12  130.47
    美元/瑞郎            0.9876  0.9858  +0.18  -1.42  1.0018
    英镑/美元            1.2195  1.2251  -0.46 -17.25  1.4738
    美元/加元            1.3215  1.3188  +0.20  -4.51  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7352  6.7338  +0.02  +2.55  6.5680
    澳元/美元            0.7570  0.7568  +0.03  +4.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7094  0.7089  +0.07  +3.94  0.6825
    澳元/日圆         78.760  78.470  +0.37 -10.11  87.620
    新西兰元/日圆     73.800  73.550  +0.34  -9.98  81.980
    英镑/日圆         126.87  127.05  -0.14 -28.41  177.22
    澳元/新西兰元     1.0671  1.0662  +0.08  +0.07  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/王兴亚/刘秀红；审校 杜明霞/张若琪/)

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