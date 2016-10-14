中国新债：渣打香港获批成首家在中国发行SDR债券的商业机构，规模1亿SDR

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港10月14日 - 渣打集团 旗下渣打银行（香港）周五宣布，已获得中国央行批准，成为首家在中国银行间市场发行以特别提款权（SDR）计价债券的商业机构，发行规模为1亿SDR（相当于大约9.25亿元人民币）。
渣打香港的新闻稿称，该笔债券以人民币认购，由渣打银行（中国）担任联席主承销商和联席簿记管理人，将在北京和上海进行路演。
随着人民币＂入篮＂，令SDR更有效涵盖国际间的主要货币，增加市场对以SDR计价之产品的兴趣，以便分散和管理风险。因此，渣打香港称计划推出以SDR计价的债券，以满足市场需求。
＂我们很高兴成为首家在中国发行SDR计价债券的商业机构，一方面满足市场对优质债券的需求，另一方面推动发展SDR金融产品的市场。＂渣打香港行政总裁陈秀梅称。
她表示，国际货币基金组织将人民币纳入特别提款权是一项重要的里程碑，再次肯定人民币作为环球储备货币的地位。
随着人民币在环球市场的重要性日益增加，国际货币基金组织于今年10月1日将人民币纳入特别提款权的货币篮子，令SDR更有效涵盖国际间的主要货币。
SDR是由国际货币基金组织创立的储备资产，参与的货币包括美元、欧元、日圆、英镑及最新加入的人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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