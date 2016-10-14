中国新债：渣打香港获批成首家在中国发行SDR债券的商业机构，规模1亿SDR

路透香港10月14日 - 渣打集团 旗下渣打银行（香港）周五宣布，已获得中国央行批准，成为首家在中国银行间市场发行以特别提款权（SDR）计价债券的商业机构，发行规模为1亿SDR（相当于大约9.25亿元人民币）。

渣打香港的新闻稿称，该笔债券以人民币认购，由渣打银行（中国）担任联席主承销商和联席簿记管理人，将在北京和上海进行路演。

随着人民币＂入篮＂，令SDR更有效涵盖国际间的主要货币，增加市场对以SDR计价之产品的兴趣，以便分散和管理风险。因此，渣打香港称计划推出以SDR计价的债券，以满足市场需求。

＂我们很高兴成为首家在中国发行SDR计价债券的商业机构，一方面满足市场对优质债券的需求，另一方面推动发展SDR金融产品的市场。＂渣打香港行政总裁陈秀梅称。

她表示，国际货币基金组织将人民币纳入特别提款权是一项重要的里程碑，再次肯定人民币作为环球储备货币的地位。

随着人民币在环球市场的重要性日益增加，国际货币基金组织于今年10月1日将人民币纳入特别提款权的货币篮子，令SDR更有效涵盖国际间的主要货币。