版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 13:57 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国9月PPI同比升幅四年半来首度转正

* 美元/日圆涨0.26%，欧元/美元跌0.28%，英镑/美元跌0.53%，美元/加元涨0.21%

* 澳元/美元涨0.05%，美元/坡元涨0.73%，美元/韩元跌0.1%，美元/离岸人民币持平

* 日经指数涨0.51%，沪综指跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.29%，美国原油涨0.54%，美国10年期公债收益率报1.7659%

* 中国9月CPI和PPI“双升”缓解通缩疑虑

* 新加坡央行维持政策不变，尽管经济意外萎缩

(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐