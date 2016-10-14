《中国企业债发行日程表》--10月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 铁路总公司 150 10 10/14招标 *3.00% AAA 10/17 摩根士丹利华鑫证券 50 20 *3.31% 国泰君安证券/申万宏源证券等 (铁路建设基金提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里城镇 11 7 10/12簿记建档 4.20% AA 10/13-10/17 国海证券 建设投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州运河综合 10 7 10/14簿记建档 上限4.90% AA 10/17-10/18 平安证券 保护开发建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 蕲春县国建投资 8.7 7 10/17簿记建档 *上限6.00% AA- 10/18-10/20 银河证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 乐平国有资产 18 7 10/19簿记建档 -- AA 10/20 民生证券 经营管理 (第3-7年末偿还20%本金) 华融证券 (重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同提供担保) ========================================================================================= 国家电网 50 3 10/19簿记建档 -- AAA 10/20-10/21 中信证券 50 5 (绿色债券) 英大证券/招商证券等 ========================================================================================= 孝昌县顺和 8 7 10/14簿记建档 上限5.20% AA- 10/17-10/21 长江证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 彭州工业 10 7 10/19簿记建档 上限5% AA 10/20-10/24 天风证券 投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南宁新技术产业 5 7 10/19簿记建档 -- AA 10/20-10/24 国海证券 建设开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 常州新港 10 7 10/19簿记建档 -- AA 10/20-10/24 中泰证券 经济发展公司双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 大洼县临港 14.7 8 10/18簿记建档 -- AA 10/19-10/24 华林证券 生态新城投资建设发展养老产业专项债 (第3-8年末分别偿还10%-20%比例本金) 长城证券 ========================================================================================= 浙江玉环 5.7 7 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/26 财通证券 城市建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂尔多斯市国有 15 15 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/27 国信证券 资产投资控股集团 (第5及10年末年投资人选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 建湖县城市 10 5 10/12簿记建档 3.28% AAA 10/13-10/18 申万宏源证券 建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *柳州东城投资 8.3 4 10/21簿记建档 -- AA 10/24-10/25 平安证券 开发公司小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 益阳市县域创新 12 7 10/12簿记建档 4.95% AA 10/13-10/17 兴业证券 创业基地集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人土地使用权等担保) ========================================================================================= 邹城城市资产 4.8 4 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/25 银河证券 经营公司小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583