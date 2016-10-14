澳洲股市：收盘基本持平，基本原材料类股下跌但能源股上涨

路透10月14日 - 澳洲股市周五收盘基本持平，盘中交投淡静，基本原材料类股下跌，但原油价格上涨支撑能源类股。

指标S&P/ASX 200指数 收跌0.03%至5,434点，本周周线下跌0.6%。

大型股必和必拓 及力拓 分别收跌0.9%和1%。